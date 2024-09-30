Bingöl'de 21 Çocuk İçin Sünnet Şöleni - Son Dakika
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Bingöl'de 21 Çocuk İçin Sünnet Şöleni

Bingöl'de, 21 çocuğun katıldığı sünnet şöleni, ailelerin ve çocukların katılımıyla gerçekleşti.

30.09.2024 11:48
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Bingöl'de 21 çocuk için toplu sünnet şöleni gerçekleştirildi.

Kültür ve Turizm Bakanlığı Vakıflar Genel Müdürlüğü, Osmanlı döneminde kurulmuş vakıfların vakıf senetlerinde yer alan hayır şartlarını yerine getirmeye devam ediyor.

Bu kapsamda Diyarbakır Vakıflar Bölge Müdürlüğü tarafından Bingöl'de sünnet şöleni düzenlendi.

Diyarbakır Vakıflar Bölge Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, Kültür ve Turizm Bakanlığı Vakıflar Genel Müdürlüğünün katkılarıyla kentte gerçekleştirilen sünnet şöleninde 21 çocuğa sünnet kıyafetleri giydirildiği, çocuklarla yapılan şehir turunun ardından ziyaret edilen camide dualar okunduğu belirtildi.

Ailelerin de katıldığı etkinlikte çocukların eğlenceli zaman geçirdiği, halaylar çektiği ifade edilen açıklamada, aralarında sünnet ettirilen çocukların da bulunduğu etkinliğe katılan yaklaşık 100 çocuğun palyaçolar eşliğinde çeşitli aktivitelerle gönüllerince eğlendiği kaydedildi.

Açıklamada, ikramların yapıldığı, çocuklara bisiklet ve çeşitli hediyelerin verildiği etkinliğe ilişkin şöyle denildi:

"Sultan II. Bayezid Vakfı'nın 528 yıllık hayır şartını bugün sürdürebilmenin gururunu yaşıyoruz. Bu tür etkinlikler toplumun birlik ve beraberlik içinde geleceğe umutla bakmasını sağlıyor. Çocuklarımızı milli ve manevi değerlerimize bağlı bireyler olarak yetiştirmek için çaba gösteriyoruz. Umuyoruz ki gençlerimiz, vatanına ve milletine yararlı, başarılı bireyler olarak gelecekteki yerlerini alacaklar."

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Bingöl'de 21 Çocuk İçin Sünnet Şöleni - Son Dakika

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