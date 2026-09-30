Bingöl'de 3 okula çocuk oyun alanı ve spor tesisi için protokol imzalandı - Son Dakika
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Bingöl'de 3 okula çocuk oyun alanı ve spor tesisi için protokol imzalandı

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Bingöl\'de 3 okula çocuk oyun alanı ve spor tesisi için protokol imzalandı
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Bingöl'de Vali Cahit Çelik başkanlığında İl Milli Eğitim Müdürlüğü ile hayırseverler arasında 3 ayrı yapım protokolü imzalandı. Protokollerle kent merkezi, Yayladere ve Karlıova'daki okullara çocuk oyun alanı ve spor tesisi kazandırılacak.

Bingöl'de çocukların ve gençlerin eğitim ile sosyal alan imkanlarını artırmak amacıyla Vali Cahit Çelik başkanlığında 3 ayrı yapım protokolüne imza atıldı.

Valilik Toplantı Salonu'nda düzenlenen törende, İl Milli Eğitim Müdürlüğü ile hayırsever kurum ve şirket temsilcileri bir araya geldi.

İmzalanan protokollerle kent merkezinde, Yayladere ve Karlıova ilçelerindeki okullara çocuk oyun alanları ile spor tesisi kazandırılması kararlaştırıldı.

Protokol hükümleri doğrultusunda, zemin tanzimi ve çevre düzenleme çalışmaları da dahil olmak üzere tüm yapım süreçleri hayırseverler tarafından üstlenilecek.

19 Ocak

Siyabent şeker

Helin ile tanıştıktan sonra görüşmeye başladık. Sonra ise dini nikahlı evlendik ve beraber yaşamaya başladık. En küçük tartışmada bile olayı büyütüp ailesinin evine gidiyordu. Olaydan önce Helinin abisi tarafından bıçaklandım. Helin ile sürekli tartışıyorduk. Sürekli tartışıp ayrılıyorduk. Sonrasında bana tekrar dönüyordu. Olaydan 3 önce hamile olduğunu söyledi. Helin bana bazen çocuğu aldıracağını söylüyordu. Bazen ise aldırmadığını söylüyordu. Olay yerine giderken korku içindeydim. Çevreyi kontrol ettim. Helin beni aradığı için gittim. Geldiğinde bana hakaretlerde bulundu. Pusuya düşündüğümü düşündüğüm için hedef gözetmeden üzerimdeki tabanca ile ateş ettim. Tabanca ruhsatsızdır. Kaç el ateş ettiğimi hatırlamıyorum. Daha sonra polisler gelip beni aldılar. Pişmanım ve keşke böyle olmasaydı. Helin beni sürekli tehdit ediyordu. Benden ayrılmak istemiyordu. Sürekli bebeği aldırmak istiyordu. Hastaneye gittik. 3 ay geçtiği için doktorun alamayacağını söyledi.

Maktulün annesi Kıymet Eren:

Şikayetçiyim cezalandırılmasını istiyorum.

Baba Aziz Eren

Sanık beni kızımı ve annesini bile tehdit ediyordu. Kızıma telefon bile kullandırtmıyordu. Şikayetçiyim cezalandırılmasını istiyorum.

Kaynak: AA
Milli Eğitim MüdürlüğüYayladereKarlıovaBingölEğitimGüncelÇocukSporSon Dakika

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