Bingöl'de 3 Şüpheli Tutuklandı

Bingöl'de bazı suçlardan haklarında arama kararı bulunan 7 şüpheliden 3'ü tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Cinayet Büro Amirliği ekiplerince yapılan çalışmalar kapsamında, "kasten yaralama, mala zarar verme ve 6136 SKM" suçlarından aranan 7 şüpheli yakalandı.

Adli mercilere intikal ettirilen şüphelilerden 3'ü çıkarıldığı mahkemece tutuklandı, 4'ü serbest bırakıldı.

Şüpheli ikametlerinde yapılan aramada, 2 tabanca, 2 şarjör, 10 fişek ile ?1 bıçak ele geçirildi.