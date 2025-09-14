Bingöl'de 3 Şüpheli Tutuklandı

Bingöl'de bazı suçlardan haklarında arama kararı bulunan 7 şüpheliden 3'ü tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Cinayet Büro Amirliği ekiplerince yapılan çalışmalar kapsamında, "kasten yaralama, mala zarar verme ve 6136 SKM" suçlarından aranan 7 şüpheli yakalandı.
Adli mercilere intikal ettirilen şüphelilerden 3'ü çıkarıldığı mahkemece tutuklandı, 4'ü serbest bırakıldı.
Şüpheli ikametlerinde yapılan aramada, 2 tabanca, 2 şarjör, 10 fişek ile ?1 bıçak ele geçirildi.
