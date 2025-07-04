Bingöl\'de 5 bin 947 Kök Hint Keneviri Ele Geçirildi

Bingöl'de düzenlenen operasyonda, 5 bin 947 kök Hint keneviri ele geçirildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucu madde imalatı ve ticaretinin önlenmesine yönelik kent merkezi ile Genç ilçesi kırsalında çalışma yürüttü.

Ekipler, 3 farklı noktada yaptıkları aramada, 5 bin 947 kök Hint keneviri ele geçirdi.

Cumhuriyet savcısının talimatları doğrultusunda konuyla ilgili adli işlem başlatıldı.