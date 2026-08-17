Bingöl'de 5 Firari Hükümlü Yakalandı
Bingöl'de çeşitli suçlardan aranan 5 firari hükümlü, jandarma tarafından yakalandı.
Bingöl'de haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 5 firari hükümlü yakalandı.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince aranan şüpheli ve hükümlülerin yakalanmasına yönelik çalışma yürütüldü.
Çalışmalarda, çeşitli suçlardan haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 5 firari hükümlü yakalandı.
Hükümlüler, işlemlerin ardından cezaevine teslim edildi.
Kaynak: AA
Son Dakika › Güncel › Bingöl'de 5 Firari Hükümlü Yakalandı - Son Dakika
Sizin düşünceleriniz neler ?