Bingöl'de 57 bin 588 öğrenci deprem tatbikatına katıldı, Vali Çelik çök-kapan-tutun yaptı - Son Dakika
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Bingöl'de 57 bin 588 öğrenci deprem tatbikatına katıldı, Vali Çelik çök-kapan-tutun yaptı

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Bingöl\'de 57 bin 588 öğrenci deprem tatbikatına katıldı, Vali Çelik çök-kapan-tutun yaptı
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Bingöl'de 13 Ekim Dünya Afet Risklerinin Azaltılması Günü'nde 364 okulda 57 bin 588 öğrencinin katılımıyla deprem tatbikatı düzenlendi. Programda Vali Cahit Çelik öğrencilerle çök-kapan-tutun yaptı; senaryo gereği okul tahliye edildi, yaralı öğrenci ambulansa taşındı.

Bingöl'de 13 Ekim Dünya Afet Risklerinin Azaltılması Günü dolayısıyla 364 okulda 57 bin 588 öğrencinin katılımıyla deprem tatbikatı yapıldı.

Valilik, AFAD İl Müdürlüğü ve İl Milli Eğitim Müdürlüğü koordinasyonunda düzenlenen tatbikatta ekiplerce öğrencilere bilgi verildi.

TBMM Fen Lisesi'ndeki programa katılan Vali Cahit Çelik, öğrencilerle "çök-kapan-tutun" hareketini yaptı.

Tatbikatta, senaryo gereği okul tahliye edildi, yaralanan bir öğrenci ambulansa taşındı ve okul bahçesinde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Vali Çelik, okulun bahçesinde yaptığı konuşmada, Bingöl'ün depremsellik açısından Türkiye'nin en riskli illerinden biri olduğunu söyledi.

Tarihsel olarak bakıldığında kentte 30 yılda bir 6 büyüklüğünün üzerinde deprem olduğunu anımsatan Çelik, şöyle konuştu:

"1949, 1971 ve 2003 yıllarında 6 şiddetinin üzerinde depremler oldu ve nice canlılarımızı maalesef kaybettik. Afetlerle ilgili üç temel aşama var, birincisi afet öncesi risk azaltma dediğimiz yani depreme hazırlık yaptığımız aşama. Özellikle bu dönemde deprem öncesi, afet öncesi, risk azaltma döneminde tedbirleriniz ne kadar iyi olursa, ne kadar hazırlıklı olursanız diğer aşamaları o kadar rahat bir şekilde atlatabilirsiniz. İkinci aşama depremin olduğu aşama. Buna da müdahale aşaması diyoruz ve ondan sonraki aşamada rehabilitasyon yeniden yapılanma dönemi ama bu üç aşama içerisinde en önemli aşama riskleri azaltabildiğimiz, o riskle ilgili her türlü tedbiri aldığımız aşamadır. Bu çerçevede de sonuçta şunu ifade etmek isterim. Depremleri önleme şansımız yok. Depremlerin ne zaman olacağını bilme şansımız yok. Onun için bize düşen en önemli görev yapılarımızı depreme dayanıklı bir şekilde yapmak. Aynı zamanda afet bilincini kazanıp depreme hazırlıklı olmak."

Çelik, öğrencilerle bir arada olmaktan mutluluk duyduğunu belirterek, bu okullardan mezun olacak öğrencilerin gelecekte ülkenin imarında görev alacağını vurguladı.

Programda, İl Milli Eğitim Müdürü Mustafa Özel ve AFAD İl Müdürü Atilla Uzun da yer aldı.

Kaynak: AA
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