Bingöl'ün Solhan ilçesinde hafif ticari aracın takla atması sonucu 3 kişi yaralandı.
V.A. idaresindeki 12 AH 100 plakalı hafif ticari araç, Sanayi Sitesi Kavşağı'nda kontrolden çıkarak takla attı.
Kazada sürücü ile araçta bulunan Ö.T. ve H.A. yaralandı.
İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Solhan Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralılar, ilk müdahalelerinin ardından Bingöl Devlet Hastanesi'ne sevk edildi.
Son Dakika › Güncel › Bingöl'de Araç Takla Attı: 3 Yaralı - Son Dakika
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