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Bingöl'de çıkan orman yangını söndürüldü

BİNGÖL - Bingöl'ün Genç ilçesinde bağlı bir köyde çıkan orman yangını, ekiplerin yoğun çalışmaları sonucunda söndürüldü.

Alınan bilgilere göre yangın, Genç ilçesine bağlı Yayla köyündeki ormanlık alanda çıktı. Henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı ormanlık alandaki yangını fark eden yöre sakinleri, durumu Orman İşletme İl Müdürlüğü ekiplerine bildirdi. Bölgeye Genç Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri de sevk edildi.

Bölgedeki yangına 3 arazöz, 2 ilk müdahale aracı, 2 iş makinası ve personeller müdahale etti. Yangın, uzun uğraşlar sonucu kontrol altına alınarak söndürüldü.