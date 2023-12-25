 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Bingöl'de çocuklar İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarını protesto etti - Son Dakika
Üye Girişi

Bingöl'de çocuklar İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarını protesto etti

Bingöl'de çocuklar, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarını protesto etmek amacıyla yürüyüş düzenledi. Yürüyüş sırasında çocuklar ve aileleri, Gazzeli akranları için ayakkabı ve oyuncaklar bıraktı. Yürüyüş, Ulucami önünden başlayarak PTT Kavşağında basın açıklamasıyla sona erdi. 15 yaşındaki Meryem Özdemir, çocuklar adına yaptığı açıklamada, Gazze'de yaşanan acıları anlattı ve umutların tükendiğini belirtti.

25.12.2023 - 11:16,
Abone Ol

BİNGÖL'de çocuklar, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarını protesto için yürüyüş yaptı.

Yürüyüş sırasında, çocuklar ve aileleri tarafından Gazzeli akranları için ayakkabı ve oyuncaklar bırakıldı. Yürüyüş, Ulucami önünden başlayarak PTT Kavşağında düzenlenen basın açıklaması ile son buldu. Çocuklar adına açıklama yapan 15 yaşındaki Meryem Özdemir, 'Biz bugün yaşlarımızdan çok daha büyük acıları yaşıyoruz. Hiçbir hayal, hiçbir umut bırakılmadı Gazze'de. Bugün artık Gazze enkaz, sokakları yok, yolları yok, okulları, parkları yok, evlerinde aileleri yok, kurulan sofraları yok, oyun oynayan 8 bin çocuk yok' dedi. (DHA)

Bingöl\'de çocuklar İsrail\'in Gazze\'ye yönelik saldırılarını protesto etti
Kaynak: DHA
YORUMLAR

İsrail, Gazze, Savaş ve Çatışma, İnsan Hakları, Uluslararası İlişkiler, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Bingöl'de çocuklar İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarını protesto etti - Son Dakika


11:57
Fırat Aydunus, Süper Kupa finalinde düdük çalacak hakemin ismini verdi Fırat Aydunus, Süper Kupa finalinde düdük çalacak hakemin ismini verdi
11:51
Müge Anlı'nın canlı yayında arkadaşını öldürdüğünü itiraf etti! Acılı kardeş sinir krizi geçirdi Müge Anlı'nın canlı yayında arkadaşını öldürdüğünü itiraf etti! Acılı kardeş sinir krizi geçirdi
11:37
Brezilya'da hapishanede kaçışları önlemek için kazlar devriye geziyor Brezilya'da hapishanede kaçışları önlemek için kazlar devriye geziyor
11:34
Hollanda'dan Türkiye'de terör estirdi! O anlar kamerada Hollanda'dan Türkiye'de terör estirdi! O anlar kamerada
11:31
Yeni asgari ücret bu hafta belli oluyor! İşte masadaki zam senaryoları Yeni asgari ücret bu hafta belli oluyor! İşte masadaki zam senaryoları
11:27
CHP lideri Özel'den şehit cenazesindeki provokasyonla ilgili açıklama: AK Parti'ye yakın isimler telefonla arayıp uyarmıştı CHP lideri Özel'den şehit cenazesindeki provokasyonla ilgili açıklama: AK Parti'ye yakın isimler telefonla arayıp uyarmıştı
11:22
Akıllara durgunluk verecek iş! Dev derbi meğerse tek devre oynanmış Akıllara durgunluk verecek iş! Dev derbi meğerse tek devre oynanmış
11:00
'Yüksek hesap' çetesinin turistleri dövdüğü anlara ilişkin görüntüler ortaya çıktı "Yüksek hesap" çetesinin turistleri dövdüğü anlara ilişkin görüntüler ortaya çıktı

Son Dakika
11:57 Fırat Aydunus, Süper Kupa finalinde düdük çalacak hakemin ismini verdi
11:51 Müge Anlı'nın canlı yayında arkadaşını öldürdüğünü itiraf etti! Acılı kardeş sinir krizi geçirdi
11:37 Brezilya'da hapishanede kaçışları önlemek için kazlar devriye geziyor
11:34 Hollanda'dan Türkiye'de terör estirdi! O anlar kamerada
11:31 Yeni asgari ücret bu hafta belli oluyor! İşte masadaki zam senaryoları
11:27 CHP lideri Özel'den şehit cenazesindeki provokasyonla ilgili açıklama: AK Parti'ye yakın isimler telefonla arayıp uyarmıştı
11:22 Akıllara durgunluk verecek iş! Dev derbi meğerse tek devre oynanmış
10:56 Üniversitede ''ibadethane'' gerginliği! Erdoğan'ın başdanışmanı sert çıktı, görüntüye dair inceleme başlatıldı
10:57 Altının gramı 1.932 lira seviyesinden işlem görüyor
10:57 29 lirayı aşan dolar yükselmeye devam ediyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 25.12.2023 12:18:21. #1.13#
SON DAKİKA: Bingöl'de çocuklar İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarını protesto etti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement