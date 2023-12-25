Bingöl\'de çocuklar İsrail\'in Gazze\'ye yönelik saldırılarını protesto etti

BİNGÖL'de çocuklar, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarını protesto için yürüyüş yaptı.

Yürüyüş sırasında, çocuklar ve aileleri tarafından Gazzeli akranları için ayakkabı ve oyuncaklar bırakıldı. Yürüyüş, Ulucami önünden başlayarak PTT Kavşağında düzenlenen basın açıklaması ile son buldu. Çocuklar adına açıklama yapan 15 yaşındaki Meryem Özdemir, 'Biz bugün yaşlarımızdan çok daha büyük acıları yaşıyoruz. Hiçbir hayal, hiçbir umut bırakılmadı Gazze'de. Bugün artık Gazze enkaz, sokakları yok, yolları yok, okulları, parkları yok, evlerinde aileleri yok, kurulan sofraları yok, oyun oynayan 8 bin çocuk yok' dedi. (DHA)