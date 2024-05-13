Güncel

Bingöl'de "Engelliler Haftası" dolayısıyla etkinlik düzenlendi.

Bingöl Belediyesi Engelsiz Yaşam Merkezi koordinasyonunda Bingöl Üniversitesi Recep Tayyip Erdoğan Kongre Merkezi'nde gerçekleştirilen etkinlikte halk oyunları gösterisi sunuldu, şiir ve müzik dinletisi yapıldı.

Merkezin koordinatörü Bahattin Tüz, etkinliğe katılan engelli bireylerin güzel bir gün geçirdiğini belirtti.

Bu haftanın aynı zamanda farkındalık oluşturma amacı taşıdığını dile getiren Tüz, şunları kaydetti:

"Bu yıl sloganımız sevgi ve birliktelik. Biliyoruz ki; birbirimizi sevince, birbirimize değer verince hiçbir sorun kalmayacak, hiçbir engel kalmayacak, buna inanıyoruz. Sorunlarımız var, farkındayız. Bugün sorunları konuşmayacağız. Bugün şarkı söyleyebilir, resim yapabilir hatta halay çekebiliriz."