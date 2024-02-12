Bingöl'de firari 2 hükümlü yakalandı - Son Dakika
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Bingöl'de firari 2 hükümlü yakalandı

Bingöl\'de firari 2 hükümlü yakalandı

Bingöl'de haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 2 firari hükümlü, polis ekipleri tarafından yakalandı.

12.02.2024 19:23  Güncelleme: 19:26
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Bingöl'de haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari 2 hükümlü yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Asayiş Şubesi ekipleri, çeşitli suçlardan haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari 2 hükümlünün adresini tespit etti.

Ekiplerin çalışması sonucu yakalanan hükümlüler işlemlerin ardından cezaevine teslim edildi.

Kaynak: AA

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