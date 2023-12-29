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Bingöl'de futbol oynarken kalp krizi geçiren öğretmen hayatını kaybetti - Son Dakika
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Bingöl'de futbol oynarken kalp krizi geçiren öğretmen hayatını kaybetti

Bingöl'ün Genç ilçesinde bulunan Mevlana Ortaokulu'nda görev yapan İngilizce öğretmeni Mehmet Selçuk Tulgar, halı sahada futbol oynarken kalp krizi geçirdi ve hayatını kaybetti. Sağlık ekipleri tarafından Genç Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Tulgar'ın yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadığı belirlendi. Tulgar'ın cenazesi, otopsi işlemlerinin ardından memleketi Mersin'e gönderilecek. Vali Ahmet Hamdi Usta ise sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda başsağlığı dileklerini iletti.

Bingöl\'de futbol oynarken kalp krizi geçiren öğretmen hayatını kaybetti
29.12.2023 - 22:51,
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Bingöl'ün Genç ilçesinde halı sahada futbol oynarken kalp krizi geçiren öğretmen yaşamını yitirdi.

Mevlana Ortaokulu'nda görev yapan İngilizce öğretmeni Mehmet Selçuk Tulgar (34), ilçedeki bir halı sahada arkadaşlarıyla futbol maçı yaptığı sırada yere yığıldı.

İhbar üzerine sağlık ekiplerince Genç Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Tulgar'ın kalp krizi geçirdiği belirlendi.

Tulgar, burada yapılan müdahaleye rağmen yaşamını yitirdi.

Geçen yıldan bu yana kentte görev yapan Mehmet Selçuk Tulgar'ın cenazesi, otopsi işlemlerinin ardından memleketi Mersin'e gönderilecek.

Vali Ahmet Hamdi Usta, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Genç ilçemizde halı saha maçında kalp krizi geçirerek hayatını kaybeden Mevlana Ortaokulu İngilizce öğretmenimiz Mehmet Selçuk Tulgar'a Allahtan rahmet, kederli ailesi ve eğitim camiasına baş sağlığı diliyorum." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA
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Mehmet Selçuk, Bingöl, Spor, Güncel, Son Dakika

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SON DAKİKA: Bingöl'de futbol oynarken kalp krizi geçiren öğretmen hayatını kaybetti - Son Dakika
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