Bingöl'de Gazze İçin Meşaleli Yürüyüş - Son Dakika
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Bingöl'de Gazze İçin Meşaleli Yürüyüş

Bingöl\'de Gazze İçin Meşaleli Yürüyüş

HÜDA PAR, Gaza'daki saldırıları protesto etmek için Bingöl'de meşaleli yürüyüş düzenledi.

02.11.2024 21:16
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Bingöl'de, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarını protesto etmek için "meşaleli yürüyüş" yapıldı.

HÜDA PAR Bingöl Gençlik Kolları Başkanlığı tarafından düzenlenen programla Mevlana Cami önünde bir araya gelen grup, Filistin bayrakları eşliğinde ve taşıdıkları döviz ve pankartlarla Üniversite Caddesi'ndeki bir alışveriş merkezinin önüne kadar yürüdü.

Yürüyüş boyunca sloganlar atan katılımcılar zaman zaman meşaleler yaktı.

HÜDA PAR Bingöl Gençlik Kolları Başkanı Murat Demir, burada yaptığı açıklamada, bölgedeki ateş çemberinin gittikçe genişlediğini söyledi.

Yaşananların büyük bir değişim ve dönüşümün habercisi olduğunu dile getiren Demir, Gazze'de yaşanan vahşet ve soykırımın kendilerine büyük dersler verdiğini belirtti.

Demir, şunları ifade etti:

"Devlet liderleri başta olmak üzere uluslararası aktörler, devletler ve halklar, siyonist işgale karşı izzet, şeref ve cesaretle mücadele etmekle mükelleftir. Sorumluluklarımızı yerine getirmemenin bedeli elbette ağır olacaktır. Gazze'de dökülen her kanın, canı yanan, evi yıkılan, yetim ve öksüz bırakılan her masumun feryadından hepimiz sorumluyuz. Siyonistlerin anlayacağı tek dil, güçtür. Bu gücü oluşturmak, bölgesel ittifakların sağlanmasıyla olacaktır."

Programda şiir okundu, dua edildi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Bingöl'de Gazze İçin Meşaleli Yürüyüş - Son Dakika

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