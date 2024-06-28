Bingöl'de Genç ve Kiğı ilçelerinde orman yangını çıktı - Son Dakika
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Bingöl'de Genç ve Kiğı ilçelerinde orman yangını çıktı

Bingöl\'de Genç ve Kiğı ilçelerinde orman yangını çıktı

Bingöl'ün Genç ve Kiğı ilçelerindeki 2 bölgede bilinmeyen bir nedenle orman yangını çıktı. Yangınların söndürülmesi için itfaiye, Orman İşletme İl Müdürlüğü ve jandarma ekipleri sevk edildi. Söndürme çalışmaları devam ediyor.

28.06.2024 17:25
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BİNGÖL'ün Genç ve Kiğı ilçelerindeki 2 bölgede orman yangını çıktı. Ekiplerin yangını söndürme çalışmaları sürüyor.

Genç ilçesi Döşekkaya ve Kiğı ilçesi Darköprü köylerinde öğle saatlerinde bilinmeyen bir nedenle orman yangını çıktı. Rüzgarın da etkisiyle büyüyen yangınların söndürülmesi için, bölgelere itfaiye, Orman İşletme İl Müdürlüğü ve jandarma ekipleri sevk edildi. Söndürme çalışmalarında, 2 bölgeye toplamda 5 arazöz, 2 ilk müdahale aracı, 4 iş makinesi, 3 itfaiye aracı ve 45 personel sevk edildi. Ayrıca jandarma, belediye ve özel idare ekipleri de yangın söndürme çalışmalarına katıldı.

Ekiplerin yangınları söndürme çalışmaları devam ediyor.

Kaynak: DHA

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