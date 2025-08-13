Bingöl'de Güvenlik Verileri Açıklandı

BİNGÖL Valisi Ahmet Hamdi Usta, Güvenlik ve Asayiş Bilgilendirme Toplantısı'nda Haziran ve Temmuz aylarına ait verileri paylaştı.

Vali Ahmet Hamdi Usta, Haziran ve Temmuz aylarına ait güvenlik ve asayiş bilgilendirme toplantısında, kent genelinde yürütülen çalışmaların verilerini paylaştı. Terör, asayiş, uyuşturucu, silah kaçakçılığı, siber suçlar ve trafik denetimleri başta olmak üzere birçok alanda önemli operasyonlar gerçekleştirildiğini belirten Vali Usta, kentte PKK/KCK'ya yönelik 408'i kırsal, 3'ü şehir olmak üzere toplam 411 operasyon düzenlendiğini, gözaltına alınan 6 şüpheliden 4'ünün tutuklandığını söyledi. Vali Usta, "Asayiş suçlarıyla mücadele kapsamında; kişilere karşı işlenen işlenen 10 önemli suç kategorisinde 1 Haziran-31 Temmuz 2024 tarihleri arasında 372, 1 Haziran-31 Temmuz 2025 tarihleri arasında 368 olay meydana gelmiş; geçen yılın aynı dönemine kıyasla toplam olay sayısında yüzde 1 azalma olmuştur. Konut dokunulmazlığını ihlali suçunda yüzde 44, kasten öldürme suçunda yüzde 100, kişi hürriyetinden yoksun kılma suçunda yüzde 80, kişilerin huzur ve sükünunu bozma suçunda yüzde 44, kasten yaralama suçunda yüzde 7, cinsel saldırı suçunda ise yüzde 25 oranında azalmalar olmuştur. Yine asayiş suçlarıyla mücadele kapsamında mal varlığına karşı işlenen 9 önemli suç kategorisinde 1 Haziran-31 Temmuz 2024 tarihleri arasında 50, 1 Haziran-31 Temmuz 2025 tarihleri arasında 47 olay meydana gelmiş; geçen yılın aynı dönemine kıyasla toplam olay sayısında yüzde 6 azalma gözlenmiştir. Motosiklet hırsızlığı suçunda yüzde 100, evden hırsızlık suçunda yüzde 47, iş yerinden ve kurumdan hırsızlık suçunda yüzde 43, yağma (gasp) suçunda yüzde 50 oranında azalmalar olmuştur" dedi.