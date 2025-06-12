Bingöl'de Hırsızlık Şüphelileri Yakalandı

BİNGÖL'de, polis ekiplerinin düzenlediği operasyonda 2 hırsızlık şüphelisi yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık ve Yankesicilik Büro Amirliği ekipleri tarafından yürütülen çalışmalar kapsamında, park halindeki bir otomobilden 2 bin 50 TL ve Bingöl Şehirlerarası Otobüs Terminali'nde bir bilgisayarın çalınması olaylarıyla ilgili, 2 şüpheli tespit edildi. Şüpheliler, düzenlenen operasyonla yakalanarak gözaltına alındı. Şüpheliler hakkında işlem başlatıldı.

Haber-Kamera: Aziz ÖNAL/ BİNGÖL,