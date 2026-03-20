Bingöl\'de İki Trafik Kazası: 6 Yaralı

Bingöl'de meydana gelen iki trafik kazasında 6 kişi yaralandı.
F.K. idaresindeki 12 ACH 327 plakalı otomobil, Bingöl-Genç kara yolunun tuğla fabrikası mevkisinde, A.A'nın kullandığı 12 AR 048 plakalı hafif ticari araç ise Yolçatı köyündeki jandarma yol kontrol noktasındaki beton duvara çarparak takla attı.
Kazalarda, araçlarda bulunan 6 kişi yaralandı.
İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık, itfaiye, jandarma ve polis ekipleri sevk edildi.
Yaralılar ambulanslarla Bingöl Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaralılardan 1'inin durumunun ağır olduğu öğrenildi.
