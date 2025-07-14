Bingöl'de Jandarmaya Arama Kurtarma Ekipmanları Teslim Edildi

BİNGÖL'de, olası afet durumlarına daha etkin müdahale edilebilmesi amacıyla İl Jandarma Komutanlığı'na AFAD tarafından arama kurtarma ekipmanları teslim edildi.

Bingöl Valiliği'nin girişimleriyle temin edilen ekipmanların teslimi için İl Jandarma Komutanlığı'nda imza töreni düzenlendi. Törene Vali Ahmet Hamdi Usta, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Bilgihan Yeşilyurt ve AFAD İl Müdürü Atilla Uzun katıldı. Vali Usta, burada yaptığı açıklamada afetlerle mücadelenin sadece bir kurumun değil, tüm toplumun iş birliğiyle yürütülmesi gerektiğini ifade ederek, "Valiliğimizin girişimleriyle AFAD Başkanlığımızdan temin edilen 30 parçadan oluşan arama kurtarma ekipmanlarını protokolle jandarma teşkilatımıza teslim ettik. AFAD Başkanlığı'nın yürüttüğü, 100 bin kişiye arama-kurtarma eğitimi verilmesi hedeflenen çalışmaya biz de Bingöl olarak katkı sağlıyoruz. Şu ana kadar 1624 vatandaşımıza eğitim verdik. Bunların 486'sı jandarma personelimizden oluşuyor. Ayrıca 1300 jandarma personelimize çadır kurma eğitimi de sağladık. Hedefimiz, olası bir afette sadece AFAD'ın değil, kamu kurumları, STK'lar ve vatandaşlarımızın da sürece aktif şekilde dahil olmasıdır" dedi.

İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Bilgihan Yeşilyurt ise Bingöl'ün bir deprem kuşağı üzerinde yer aldığını hatırlatarak, "Temennimiz bu ekipmanları kullanmaya gerek kalmaması yönünde. Ancak olası bir afet durumunda hem arama-kurtarma hem de yardım faaliyetlerinde milletimizin ve devletimizin yanında olacağız" diye konuştu.

Haber-Kamera: Aziz ÖNAL/BİNGÖL,