 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Bingöl'de kar 112 köy yolunu ulaşıma kapattı - Son Dakika
Üye Girişi

Bingöl'de kar 112 köy yolunu ulaşıma kapattı

Bingöl'de etkili olan kar yağışı nedeniyle 112 köy yolu ulaşıma kapandı. İl Özel İdaresi ekipleri, kapalı köy yollarında çalışmalarına devam ediyor. Meteoroloji 13. Bölge Müdürlüğü uyarısının ardından bölge genelinde olduğu gibi Bingöl'de de kar yağışı ve tipi etkisini gösterdi. Köy yollarının ulaşıma açılması için özel idare ekipleri yoğun bir şekilde çalışmalara devam ediyor.

13.01.2024 - 14:49,  Güncelleme: 14:50
Abone Ol

Bingöl'de kar 112 köy yolunu ulaşıma kapattı

BİNGÖL - Bingöl'de etkili olan kar yağışı nedeniyle 112 köy yolu ulaşıma kapandı. İl Özel İdaresi ekipleri, kapalı köy yollarında çalışmalarına devam ediyor.

Meteoroloji 13. Bölge Müdürlüğü uyarısının ardından bölge genelinde olduğu gibi Bingöl'de de kar yağışı ve tipi etkisini gösterdi. Kar yağışının ardından İl Özel İdaresi Yol ve Ulaşım Hizmetleri Şube Müdürlüğü'nün hizmet ağı içindeki merkez 43, Adaklı 14, Genç 14, Karlıova 38, Solhan ilçesinde 3 olmak üzere toplamda 112 köy yolu ulaşıma kapandı. Köy yollarının ulaşıma açılması için özel idare ekipleri yoğun bir şekilde çalışmalara devam ediyor.

Bingöl\'de kar 112 köy yolunu ulaşıma kapattı
Kaynak: İHA
YORUMLAR

Bingöl, Ulaşım, Hava Durumu, Yerel Haberler, Yaşam, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Bingöl'de kar 112 köy yolunu ulaşıma kapattı - Son Dakika


15:05
Zafer Partisi, Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde belediye başkan adaylarını tanıttı Zafer Partisi, Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde belediye başkan adaylarını tanıttı
14:14
Terör hedefleri vuruluyor! 32 terörist etkisiz hale getirildi Terör hedefleri vuruluyor! 32 terörist etkisiz hale getirildi
14:05
Ünlü isimlerden şehit düşen 9 askerimiz için taziye mesajları Ünlü isimlerden şehit düşen 9 askerimiz için taziye mesajları
14:01
Esenyurt'ta başıboş atlar sokaklarda dolaştı Esenyurt'ta başıboş atlar sokaklarda dolaştı
13:28
Türkiye'de yakalanan DEAŞ'lı teröristin cebinden İsrail parası çıktı! Üzerine bir de not düşmüşler Türkiye'de yakalanan DEAŞ'lı teröristin cebinden İsrail parası çıktı! Üzerine bir de not düşmüşler
13:01
ABD ikiyüzlülüğü! Besledikleri teröristlerin şehit ettiği askerlerimiz için taziye mesajı yayınladılar ABD ikiyüzlülüğü! Besledikleri teröristlerin şehit ettiği askerlerimiz için taziye mesajı yayınladılar
12:56
Yenikapı Metro İstasyonu'nda İspanyol bir genç intihar etti Yenikapı Metro İstasyonu'nda İspanyol bir genç intihar etti
12:55
CHP, Tandoğan'da yapılacak mitingi iptal etti CHP, Tandoğan'da yapılacak mitingi iptal etti

Son Dakika
14:14 Terör hedefleri vuruluyor! 32 terörist etkisiz hale getirildi
14:05 Ünlü isimlerden şehit düşen 9 askerimiz için taziye mesajları
14:01 Esenyurt'ta başıboş atlar sokaklarda dolaştı
13:28 Türkiye'de yakalanan DEAŞ'lı teröristin cebinden İsrail parası çıktı! Üzerine bir de not düşmüşler
13:01 ABD ikiyüzlülüğü! Besledikleri teröristlerin şehit ettiği askerlerimiz için taziye mesajı yayınladılar
12:56 Yenikapı Metro İstasyonu'nda İspanyol bir genç intihar etti
12:55 CHP, Tandoğan'da yapılacak mitingi iptal etti
12:25 Pençe-Kilit şehitleri törenle memleketlerine uğurlandı
12:20 Haluk Levent ve Hasan Can Kaya, çadırda kalan şehit ailesine ev alacak
12:08 Şehit ailesinin kaldığı 3 metrekare çadıra 10 adet ısıtıcı bırakıldı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 13.01.2024 15:45:58. #1.13#
SON DAKİKA: Bingöl'de kar 112 köy yolunu ulaşıma kapattı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement