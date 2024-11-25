Bingöl\'de Kar Yağışı 88 Köy Yolunu Kapatı

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BİNGÖL'de etkili olan kar yağışı nedeniyle 88 köy yolu ulaşıma kapandı. İl Özel İdaresi ekipleri, kapanan yolları açmak için çalışma başlattı.

Kentte gece saatlerinde başlayan kar yağışı, yaşamı olumsuz etkiledi. Meteoroloji 13'üncü Bölge Müdürlüğü'nün uyarısının ardından kentte etkili olan kar yağışı nedeniyle 88 köy yolu ulaşıma kapandı. İl Özel İdaresi Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü ekipleri tarafından yolların açılması için çalışma başlatıldı.

İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Enes Üçgül, kış aylarının bölgede sert geçtiğini belirterek, "Gece saatlerinde başlayan kar yağışı nedeniyle hizmet ağımız içindeki 88 köy yolu ulaşıma kapandı. Ekiplerimiz hızlı bir şekilde yolları açmak için çalışmalarına başladı. Kısa süre içerisinde tüm yollarımız yeniden ulaşıma açılacak. Vatandaşlarımızdan da zorlu kış şartlarına karşı gerekli tedbirleri almalarını rica ediyoruz" dedi.