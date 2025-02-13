Bingöl'de 99 köy yolu kardan ulaşıma kapandı (3)
Bingöl'ün Karlıova ilçesinde kar yağışı etkili oldu, ilçe beyaza büründü. Yüksek kesimlerde kar kalınlığı yarım metreyi bulurken, kapanan köy yollarının açılması için çalışmalar sürüyor. Ayrıca Bingöl- Erzurum kara yolunun kapanmaması için ekipler çalışma yürütüyor.
Haber-Kamera: Bülent TEMİZ/KARLIOVA(Bingöl),
Son Dakika › Güncel › Bingöl'de Kar Yağışı Nedeniyle 99 Köy Yolu Kapandı - Son Dakika
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