Bingöl'de kar yağışı nedeniyle kent genelindeki tüm okullar bugün tatil edildi.
Valisi Ahmet Hamdi Usta, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, sabaha karşı aniden yoğun kar yağışının bastırdığını belirtti.
Usta, "Bingöl merkez ve ilçelerimizdeki tüm okullarımızda bugün eğitim ve öğretime bir gün ara verilmiştir. Hamile ve engelli olan kamu çalışanlarımız da bir gün idari izinli sayılacaklardır." ifadelerini kullandı.
Kent merkezi kar yağışının ardından beyaza büründü.
Ekipler, herhangi bir olumsuzluk yaşanmaması için çalışma başlattı.
Son Dakika › Güncel › Bingöl'de kar yağışı nedeniyle tüm okullar tatil edildi - Son Dakika
Tekirdağ'da kick boksta dünya ve Türkiye şampiyonlukları kazanan 17 yaşındaki Resul Aras, ikinci kez dünya şampiyonu olabilmek için çalışmalarını sürdürüyor. Aras, 9 yaşında tekvando sporuna başladı ve daha sonra kick boksa geçiş yaptı. Kısa sürede Türkiye şampiyonlukları ve uluslararası başarılar elde eden Aras, 2022 Dünya Kick Boks Şampiyonası'nda şampiyon oldu. Şimdi ise Macaristan'da gerçekleşecek olan Gençler Dünya Kick Boks Şampiyonası'nda ikinci dünya şampiyonluğu için mücadele edecek.
Denizlerde 15 Nisan'da başlayacak av yasağına kısa bir süre kala balıkçılar denizlerde son dönemde umduğunu bulamayınca erken 'Paydos' edip teknelerini limana demirleyerek ağlarını ve teknelerini bakıma almaya başladı.
Yıldız kick boksçu Berat Önal, 2 yıl önce yarım kalan şampiyonluk hayalini İstanbul'da düzenlenecek Dünya Kupası'nda gerçekleştirmek için çalışmalarını sürdürüyor. Berat, antrenörleri gözetiminde çalışmalarına devam ediyor ve geçen yıl Avrupa Şampiyonası'nda altın madalya kazandı. Şimdi ise İstanbul'da düzenlenecek Dünya Kupası için hazırlıklarını sürdürüyor ve hedeflerini daha da büyütmek istiyor.
Dünya Etnospor Konfederasyonu Başkanı Bilal Erdoğan, Kazakistan'ın başkenti Astana'da düzenlenecek olan 5. Dünya Göçebe Oyunları'nın, geleneksel sporların dünyadaki en büyük etkinliği olduğunu belirtti. Erdoğan, Kazakistan Turizm ve Spor Bakanlığı ile yapılan işbirliklerini kayıt altına alan iyi niyet belgesi imzaladıklarını ve oyunların başarılı olmasını arzu ettiklerini ifade etti. Ayrıca, Dünya Göçebe Oyunları'nın turizm açısından da önemli bir çekim gücü olduğunu vurguladı.
Türkiye'de motosiklet satışlarındaki artış trendi devam ediyor. Yılın ilk 2 ayında trafiğe kaydı yapılan motosiklet sayısı 144 bin 840'a ulaştı. Bu trendin sürmesi halinde yıl sonunda pazar büyüklüğünün 1,5 milyon adede ulaşması bekleniyor. Motosiklet Endüstrisi Derneği (MOTED) tahminlerine göre, B sınıfı ehliyetle A1 Sınıfı motosiklet kullanma yetkisi getirilmesiyle satış sayısında yüzde 10-20 artış bekleniyor. Ayrıca, elektrikli motosikletlere olan ilgi de artıyor ve bu yıl pazarda daha fazla paya sahip olmaları bekleniyor.
Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP) Başkanı Achim Steiner, Gazze'de artık çocukların ve insanların açlıktan öldüğünü belirterek "Ek tedarik ve işleyen bir altyapının olmaması nedeniyle, kelimenin tam anlamıyla insanların hayatta kalabileceği koşulların çöküşüne tanık oluyoruz.
AVM Metrekare Verimlilik Endeksi, bu yılın ocak ayında, bir önceki yılın aynı ayı ile karşılaştırıldığında ve enflasyondan arındırılmamış olarak incelendiğinde yüzde 82,9 artarak 2 bin 502 puana yükseldi. AVM'lerde kiralanabilir metrekare alanı başına düşen ciro ocak ayında Türkiye genelinde 9 bin 539 TL iken İstanbul'da 11 bin 729 TL, Anadolu'da 8 bin 78 TL olarak gerçekleşti. Kategori bazında en fazla artış teknoloji kategorisinde görüldü.
Sizin düşünceleriniz neler ?