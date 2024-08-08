Bingöl'de kayalıklardan düşen kadın jandarma helikopteriyle kurtarıldı

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Bingöl'ün Solhan ilçesinde kayalıklardan uçuruma düşen kadın jandarma helikopteriyle kurtarılarak hastaneye kaldırıldı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Gençtavus köyünde yaşayan Fahriye Barlı (51), dağlık arazide hayvan otlattığı esnada dengesini kaybederek kayalıklardan uçuruma düştü.

Yakınlarının haber vermesi üzerine bölgeye İl Jandarma Komutanlığı, AFAD ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

Ekipler yoğun çalışma sonucu zorlu arazide mahsur kalan Barlı'ya ulaştı.

Ağır yaralanan kadına ilk müdahaleyi olay yerinde yapan ekipler, Barlı'nın hastaneye sevk edilmesi için Diyarbakır Jandarma Hava Grup Komutanlığından helikopter talep etti.

Bölgeye gelen Sikorsky tipi helikopterle bulunduğu bölgeden alınan kadın Bingöl Devlet Hastanesi'ne ulaştırıldı.