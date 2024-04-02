Bingöl\'de olası afetlerde vatandaşlara sıcak yemek hizmeti

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Türkiye'nin deprem açısından riskli illeri arasında yer alan Bingöl'de, Kiğı Jandarma Komando Alay Komutanlığı bünyesinde kurulan tam donanımlı Kışla Mutfağı, olası afetlerde vatandaşların sıcak AŞ ihtiyacını karşılayacak.

Kuzey Anadolu ve Doğu Anadolu fay hatlarının kesişim noktasında yer alan Bingöl'de deprem tedbirleri kapsamında birçok çalışma yürütülürken, olası afet sonrasındaki durumlara ilişkin hazırlıklar da yapılıyor.

Bu kapsamda Kiğı Jandarma Komando Alay Komutanlığı'nda muhtemel afetlerin ardından vatandaşlara hizmet verebilmesi için 12 milyon 250 bin lira bütçe ile tam donanımlı Kışla Mutfağı inşa edildi.

Depreme dayanıklı bir yapı olarak inşa edilen Kışla Mutfağı'nda 3 soğuk hava deposu, 5 ton kapasiteli su deposu, 8 gazlı yer ocağı, 3 yemek pişirme fırını, ekmek pişirme fırını, 2 buharlı kazan, 4 fritöz ve 2 elektrikli ızgara bulunuyor.

Aşçılık alanında uzman olan jandarma personeli günlük 5 bin ekmek ve 9 bin kişilik yemek çıkartılabilecek.

Olası afette Kiğı, Adaklı, Yayladere ilçesinde vatandaşların sıcak AŞ ihtiyacını karşılayacak Kışla Mutfağı, Yedisu ilçesine de helikopterle hizmet verebilecek.

Kışla Mutfağı ihtiyaç halinde Bingöl merkezdeki vatandaşlara da sıcak AŞ desteği sunacak.

"Depreme dayanıklı bir yapı elde ettik"

Vali Ahmet Hamdi Usta, AA muhabirine, Bingöl'ün deprem riski taşıyan illerin başında geldiğini, deprem uzmanlarının da açıklamalarında sıklıkla bunu dile getirdiğini söyledi.

6 Şubat 2023'teki Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından afetten etkilenen iller kapsamına Bingöl'ün de alındığını anımsatan Usta, Bingöl'de yapı stoku yenilendiği gibi depremlerle ilgili hazırlıkların da gözden geçirildiğini aktardı.

Usta, şunları kaydetti:

"Kiğı Jandarma Komando Alay Komutanlığı güvenlik başta olmak üzere bu bölgeye hizmet eden bir birimimiz. Burada 2009 yılında yapılmış çok eski bir mutfağımız vardı. Bunu yenilemeyi düşündük ve iki amaca hizmet ettik. Hem askerlerimize hijyenik ve iyi ürünler sunmayı amaçladık hem de Bingöl'ün deprem bölgesi olduğunu düşünerek olası afetlerde komutanlığın mutfağını afetzedelerle paylaşmak istedik. Bu binanın temelinin sağlam olması önceliklerimizden biriydi. Şu anda bu mutfağımızda 100 santimetre derinliğinde demir temel üzerine 60x60 eninde 18 kolon üzerine sandviç panel çatı örtüsü kullanarak depreme dayanıklı bir yapı elde ettik."

"Sahra mutfağı niteliğinde"

Vali Usta, kenti hem askerlerin hem de bölgedeki afetzedelerin ihtiyaçlarını görebilecek bir mutfağa kavuşturmayı amaçladıklarını belirtti.

"Afetzedelere sahra mutfağı niteliğinde hizmet verecek şekilde 3 öğün sıcak yemek sunabilme imkanına kavuşmuş durumdayız." diyen Usta, mutfağın birçok teknik özellikle donatıldığını aktardı.

Usta, "Depremler 1 günlük, 2 günlük ihtiyaçların görüldüğü süreçler değil, uzun süreli devam eden bir süreç. Dolayısıyla bizim mutfağımızda 30 günlük kuru bakliyat, 15 günlük yaş meyve, 45 günlük donmuş et ürünleri ve 21 günlük de süt ve süt ürünleri stokumuz mevcut. Soğuk zincirimizin kapasitesi bu şekilde. Mutfağımızda günde 5 bin ekmek üretimi yapabiliyoruz, günlük 3 öğün olmak üzere 3'er binden toplam 9 bin kumanya çıkarabiliyoruz." dedi.