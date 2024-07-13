Bingöl'de Orman Yangınlarına Karşı Polis ve Orman İşletme Müdürlüğü İşbirliği - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Bingöl'de Orman Yangınlarına Karşı Polis ve Orman İşletme Müdürlüğü İşbirliği

Bingöl'de orman yangınlarına karşı önleyici çalışmalar yapan Orman İşletme Müdürlüğü ekiplerine polis de destek veriyor. Bingöl, orman yangınları hassasiyeti açısından 2. derecede yer alıyor. Ekipler, hızlı müdahaleyle yangınların yayılmasını önleyerek ormanların zarar görmemesini sağlıyor. Polis ekipleri ise ormanlık bölgelerde tedbir, kontrol ve gözetleme çalışmaları yapıyor. Ayrıca, esnaf ve vatandaşlar broşürlerle bilgilendirilerek bilinçlendiriliyor.

13.07.2024 11:03
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bingöl'de yangınlara karşı teyakkuz halinde olan Orman İşletme Müdürlüğü ekiplerinin önleyici ve bilinçlendirici çalışmalarına polis de destek veriyor.

Orman İşletme Müdürlüğünden alınan bilgiye göre, orman varlığı açısından önemli potansiyele sahip olan Bingöl, Orman Genel Müdürlüğünce hazırlanan raporda orman yangınları hassasiyeti açısından 2. derecede yer alıyor.

Kentte orman yangınlarına karşı 7/24 görev yapan Bingöl Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri, bu yıl 39 orman ve örtü yangınına müdahalede bulundu.

Hızlı müdahaleyle yangınların yayılmasını önleyerek ormanların zarar görmemesini sağlayan ekipler, İl Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü, Asayiş Şube Müdürlüğü, Tarım ve Orman İl Müdürlüğü personelinin de desteğiyle çalışmalarını sürdürüyor.

Giriş yasağının bulunduğu ormanlık alanlarda tedbir, kontrol ve gözetleme çalışması yürüten ekipler, kentin hakim noktalarından ormanlık bölgeleri kontrol ediyor.

Ekipler yangınların önüne geçmek için ormanlık alanlarda tehlike oluşturan cam ve metal gibi atıkları topluyor, esnaf ve vatandaşları dağıttıkları ve iş yerlerine astıkları broşürlerle bilgilendiriyor.

"Esnafı gezip, gençleri bilgilendirmek çok güzel"

Yeni Mahalle Muhtarı Haydar Kılıç, AA muhabirine, doğaya izmarit ve çöp atılmaması gerektiğini söyledi.

Yangınlara karşı duyarlı olunmaması durumunda doğanın ve insanların zarar göreceğini dile getiren Kılıç, Orman İşletme Müdürlüğü ve polis ekiplerinin çalışmasının önemli olduğunu belirtti.

Kılıç, "Esnafı gezip gençleri bilgilendirmek çok güzel bir şey." dedi.

"İnsanları aydınlatılması güzel bir atılım"

Vatandaşlardan Mehmet Resuloğlu, ormanların doğa ve insanlar için önemine işaret ederek, orman varlığının korunması için herkese görev düştüğünü belirtti.

Resuloğlu, şunları söyledi:

"Doğaya, izmarit, cam şişe atmamız, çevreyi temiz tutmamız lazım. Yangın çıktığı zaman hayvanlara ve insanlara, her şeye zarar veriyor. Orman ciğerlerimizdir. Oksijen alıp solduğumuz ciğerlerimizdir. Ekiplerin bu çalışması güzel. İnsanları aydınlatılması, duyarlı kılınması güzel bir atılım."

Kaynak: AA

Orman İşletme Müdürlüğü, Bingöl, Yaşam, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Bingöl'de Orman Yangınlarına Karşı Polis ve Orman İşletme Müdürlüğü İşbirliği - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


10:13 115 kişiye mezar olan binanın müteahhidi ölenleri suçladı 115 kişiye mezar olan binanın müteahhidi ölenleri suçladı
09:37 Markette kilosu 100 TL, üretici ise “Satamadım“ diyerek çürümeye bıraktı Markette kilosu 100 TL, üretici ise "Satamadım" diyerek çürümeye bıraktı
09:14 Kerem Kınık’ın kızının 17 yaşındaki gencin ölümüne neden olduğu kaza kamerada Kerem Kınık'ın kızının 17 yaşındaki gencin ölümüne neden olduğu kaza kamerada
08:35 Bakan Şimşek, en düşük emekli aylığı için 12 bin TL’ye onay verdi Bakan Şimşek, en düşük emekli aylığı için 12 bin TL'ye onay verdi
23:17 Eski Kızılay Başkanı Kerem Kınık’ın kızı ölümlü kazaya karıştı Olay anı kamerada Eski Kızılay Başkanı Kerem Kınık'ın kızı ölümlü kazaya karıştı! Olay anı kamerada
11:10 Cenk Tosun’dan olay sözler: Beşiktaş bana teklif yapmadı Cenk Tosun'dan olay sözler: Beşiktaş bana teklif yapmadı
11:02 Öldü diye ceset torbasına konulan 82 yaşındaki yaşlı kadın, cenaze evi çalışanı tarafından canlı bulundu Öldü diye ceset torbasına konulan 82 yaşındaki yaşlı kadın, cenaze evi çalışanı tarafından canlı bulundu
10:43 Bakan Mahinur Özdemir Göktaş, isminin baş harflerine özel eşarp yaptırdı Bakan Mahinur Özdemir Göktaş, isminin baş harflerine özel eşarp yaptırdı
10:16 Asya kıtasının en zengin adamı Hintli milyarder Anant Ambani, oğlunu 600 milyon dolarlık bir düğünle evlendirdi Asya kıtasının en zengin adamı Hintli milyarder Anant Ambani, oğlunu 600 milyon dolarlık bir düğünle evlendirdi
10:05 Yok artık daha neler Somali Ligi’nde atılan penaltıya bakın Yok artık daha neler! Somali Ligi'nde atılan penaltıya bakın
09:34 TFF Başkan Adayı Hacıosmanoğlu: Bize kimse Fenerbahçe düşmanı diyemez TFF Başkan Adayı Hacıosmanoğlu: Bize kimse Fenerbahçe düşmanı diyemez
09:19 Bülent Ersoy’un garsona ’’Çirkinsin’’ demesi tepki çekti Bülent Ersoy'un garsona ''Çirkinsin'' demesi tepki çekti
08:24 Beşiktaş, transferi açıkladı Ciro Immobile İstanbul’a geldi Beşiktaş, transferi açıkladı! Ciro Immobile İstanbul'a geldi
08:09 Sette yanlışlıkla görüntü yönetmenini öldüren Alec Baldwin davasında karar çıktı Sette yanlışlıkla görüntü yönetmenini öldüren Alec Baldwin davasında karar çıktı
07:43 Mehmet Ali Erbil’in taciz mesajlarını ifşa eden Ece Ronay’a hapis cezası Mehmet Ali Erbil'in taciz mesajlarını ifşa eden Ece Ronay'a hapis cezası
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 13.07.2024 11:23:22. #1.13#
SON DAKİKA: Bingöl'de Orman Yangınlarına Karşı Polis ve Orman İşletme Müdürlüğü İşbirliği - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement