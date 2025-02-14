Bingöl\'de Otobüs Kazası: Vali Yaralıları Ziyaret Etti

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Bingöl Valisi Ahmet Hamdi Usta, dün akşam kentte yolcu otobüsünün şarampole devrilmesi sonucu yaralanan vatandaşları hastanede ziyaret etti.

Vali Usta, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, tedavisi süren yaralıların sağlık durumunun iyi olduğunu belirtti.

Usta, tedbir amaçlı hastanede yatan bazı yaralıların bugün taburcu edileceğini belirterek, şunları kaydetti:

"Hepsinin yolculuk anında emniyet kemerleri takılıymış. Dolayısıyla 'emniyet kemeri hayat kurtarır' cümlesi sıradan bir söz değil, doğruluğu dün akşam yaşanan kazada bir kez daha tescillendi. Emniyet kemeri hayat kurtaran bir tedbirdir. Lütfen tüm seyahatlerinizde emniyet kemerini takmayı ihmal etmeyiniz."

Şırnak - Erzurum seferini yapan Mardin Seyahat firmasına ait Z.E. idaresindeki 33 CFU 60 plakalı yolcu otobüsü dün akşam Bingöl- Diyarbakır kara yolunun Doğanca köyü mevkisinde kontrolden çıkarak şarampole devrilmiş, kazada 5 kişi hayatını kaybetmiş, 38 kişi yaralanmıştı.