Bingöl'de Otobüs Kazasında 2 Kişi Hayatını Kaybetti - Son Dakika
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Bingöl'de Otobüs Kazasında 2 Kişi Hayatını Kaybetti

Bingöl\'de Otobüs Kazasında 2 Kişi Hayatını Kaybetti

Bingöl'de yolcu otobüsünün kar yağışı ve buzlanma nedeniyle devrilmesi sonucu 23 yolcudan 2'si hayatını kaybetti, 6 kişi taburcu oldu. Vali Usta, yaralıların sağlık durumunu kontrol etti ve kazada yaşamını yitirenlere başsağlığı diledi.

24.12.2024 12:49  Güncelleme: 12:54
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"YARALILARDAN 6'SI TABURCU OLDU'

Bingöl Valisi Ahmet Hamdi Usta, Karlıova ilçesinde yolcu otobüsünün kar yağışı ve buzlanma nedeniyle devrildiği kazada yaralananları, tedavi gördükleri Bingöl Devlet Hastanesi'nde ziyaret etti. Yaralıların sağlık durumuna ilişkin bilgi alan Vali Usta, 6 kişinin taburcu olduğunu belirterek, "Çayeli- Mersin seferini yapan bir seyahat firmasına ait otobüs, Karlıova yakınlarındaki Kümbet mevkiinde aşırı kar yağışı ve buzlanma nedeniyle yan yattı. Kazada, otobüste bulunan 23 yolcudan biri olay yerinde otobüsün altında kalarak vefat etti. Diğer yolcu ise Karlıova Devlet Hastanesi'nde hayatını kaybetti. 2 yolcumuzun hayatını kaybettiği kazada, geri kalan yaralılar ise Karlıova ve Bingöl Devlet hastanelerine sevk edildi. Gece Bingöl'e 16 yaralı geldi. Bingöl Devlet hastanemize gelen yaralılardan biri de kendi imkanlarıyla hastaneye ulaştı. Şu anda hastanemizde 17 yaralı bulunmakta. Yaralılardan 6'sı taburcu oldu, 2'si de biraz sonra taburcu olacak. Geriye kalan 9 yaralı tedavi altına alınmış durumda. Yaralılarımızın hayati tehlikeleri bulunmamakta ve doktorlarımız tarafından gerekli müdahaleler yapıldı. Bu vesileyle vefat eden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, kederli ailelerine başsağlığı ve sabır, yaralılarımıza da acil şifalar diliyorum.

'EŞİ, ÖĞRETMENDİ'

Kazada hayatını kaybeden Emine Tuncel'in (20) öğretmen olduğunu belirten Vali Usta, "Kış mevsiminin başlamasıyla birlikte, yolcularımıza ve şoförlerimize uyarıda bulunmak istiyorum. Gizli buzlanma ile karşı karşıyayız. Özellikle Erzurum-Bingöl arasındaki yol hayati tehlike arz eden bölümler içeriyor. Otobüs şoförleri ve özel araç sahiplerinin çok dikkatli olmalarını istiyorum. Kazaya dair bir detay olarak, yeni pratisyen hekim doktor arkadaşımız ve eşi Elazığlıydı ve ikisi de kazada hayatını kaybetti. Erkek doktor arkadaşımızın eşi, öğretmen olup şu anda görev yapmamaktaydı. Bu üzücü olayda genç yaşta kaybettiğimiz iki pırıl pırıl insanımıza Allah'tan rahmet, ailelerine ve eğitim camiasına başsağlığı diliyorum" diye konuştu.

Haber-Kamera Aziz ÖNALBİNGÖL,

Kaynak: DHA

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