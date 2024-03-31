Bingöl\'de otomobil ile kamyonetin çarpıştığı kazada ölü sayısı 3\'e yükseldi

Batman'da traktöre çarpan motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti

Batman'ın Kozluk ilçesinde, traktörün patlayan lastiğini tamir etmek için yol kenarına park ettiği sırada, aynı istikamette seyreden bir motosiklet sürücüsü traktöre arkadan çarptı. Olay yerine sağlık ve güvenlik ekipleri sevk edildi, ancak motosiklet sürücüsü Mehmet Şirin Akboğa kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.