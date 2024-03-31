Bingöl'de otomobil ile kamyonetin çarpıştığı kazada ölenlerin sayısı 3'e yükseldi.
Elazığ-Bingöl kara yolunun Direkli köyü mevkisinde meydana gelen kazada yaralanan bebek, kaldırıldığı Bingöl Devlet Hastanesinde müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Bebeğin hayatını kaybetmesiyle ölü sayısı 3'e çıktı.
Vali Ahmet Hamdi Usta, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, vefat eden vatandaşlara Allah'tan rahmet, sevenlerine sabır ve başsağlığı dileyerek, yaralılara şifa dileklerini iletti.
Sürücülerinin isimleri henüz öğrenilemeyen 34 CLR 391 plakalı otomobil ile 23 ADR 477 plakalı kamyonet Elazığ-Bingöl kara yolunun Direkli köyü mevkisinde çarpışmıştı.
Araçlardaki 2 kişi kaza yerinde hayatını kaybetmiş, 5 yaralı Bingöl Devlet Hastanesine kaldırılmıştı.
Son Dakika › Güncel › Bingöl'de otomobil ile kamyonetin çarpıştığı kazada ölü sayısı 3'e yükseldi - Son Dakika
Sivas'ın Hocabey köyü yolunda meydana gelen heyelan sonucu dev kayalar yola devrildi. Şans eseri yoldan geçen araçların olmaması faciayı önledi. Sivas İl Özel İdaresi ve AFAD ekipleri, yolun kapanması üzerine çalışmalara başladı ve kısa sürede yol yeniden ulaşıma açıldı.
Diyarbakır'ın Bismil ilçesinde, Kurtuluş Mahallesi Meydan Parkı'nda silahla havaya ateş edildiği ihbarı üzerine bölgeye Yunus ekipleri sevk edildi. Yapılan çalışmada, havaya ateş ettiği belirlenen S.T. isimli şüpheli silahla yakalandı. Gözaltına alınan zanlının emniyetteki işlemleri devam ediyor.
Intel, 2024 yılında yapay zeka bazlı bilgisayarlar için özel işlemciler üreteceğini açıkladı. Şirket, 2025'e kadar toplamda 100 milyon adet üst düzey işlemciyi kullanıcılara sunmayı hedefliyor. Yeni nesil işlemcilerin performansı ve veri güvenliği artacak, kullanıcı deneyimi iyileşecek. Intel'in yeni stratejisi bilişim sektöründe etkili olabilir.
Suriye'nin kuzeyindeki Azez ilçesinde araca yerleştirilen bomba düzeneğinin patlaması sonucu 4 kişi hayatını kaybetti, 20 kişi yaralandı. Kilis'in karşısında muhaliflerin kontrolündeki Azez'de işlek caddede araca yerleştirilen bomba infilak etti. Terör saldırısında ilk belirlemelere göre 4 sivil öldü, 20 sivil de yaralandı. Saldırının ardından çevrede güvenlik önlemleri artırılırken, yaralılar Azez Hastanesi'ne kaldırıldı. Olay yerinde inceleme yapan yerel güvenlik güçleri, saldırıyla ilgili soruşturma başlattı. Saldırıyı henüz üstlenen olmadı.
Karaman'da otomobil ile çarpışan 16 yaşındaki motosiklet sürücüsü, kaldırıldığı hastanede kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Kaza, akşam saat 20.00 sıralarında Şeyh Edibali Mahallesi Yavuz Sultan Selim Bulvarı üzerinde meydana geldi. Motosiklet parçalanırken, sürücüsü ağır yaralandı ve hastanede yapılan müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Karaman'da meydana gelen trafik kazasında, 16 yaşındaki motosiklet sürücüsü otomobille çarpışarak ağır yaralandı. Hastaneye kaldırılan genç sürücü, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Batman'ın Kozluk ilçesinde, traktörün patlayan lastiğini tamir etmek için yol kenarına park ettiği sırada, aynı istikamette seyreden bir motosiklet sürücüsü traktöre arkadan çarptı. Olay yerine sağlık ve güvenlik ekipleri sevk edildi, ancak motosiklet sürücüsü Mehmet Şirin Akboğa kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.
Adana'nın merkez Yüreğir ilçesinde plakası ve sürücüsünün ismi öğrenilemeyen bir panelvan, Levent Mahallesi'nde kontrolden çıkarak sulama kanalına düştü. Çevredekiler tarafından kurtarılan yaralı sürücü, sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı.
Sizin düşünceleriniz neler ?