Bingöl\'de Otomobil Kaldırıma Çarptı: 5 Yaralı

Bingöl'de kontrolden çıkarak kaldırıma çarpan otomobildeki 5 kişi yaralandı.
Sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 49 ABE 019 plakalı otomobil, Bingöl- Elazığ kara yolu Bilaloğlu köyü mevkisinde aniden yola çıkan domuz sürüsünden kaçarken kontrolden çıkarak kaldırıma çarptı.
Kazada, sürücü ve otomobildeki 4 kişi yaralandı.
İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Yaralılar, ambulanslarla Bingöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
