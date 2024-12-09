Bingöl'de PKK/KCK Operasyonu: Bir Şüpheli Tutuklandı

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Bingöl'de düzenlenen terör örgütü PKK/KCK operasyonunda gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, terör örgütü PKK/KCK'nın faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve örgüt mensuplarının yakalanmasına yönelik çalışmalarını sürdürdü.

Bu kapsamda düzenlenen operasyonda İran'dan Ağrı'ya gelen terör örgütü PKK/KCK mensubu olduğu değerlendirilen bir şüpheli Bingöl'de yakalandı.

Gözaltına alınan şüpheli, emniyetteki işlemlerin ardından sevk edildiği hakimlikçe tutuklandı.

Öte yandan şüpheliyle birlikte hareket ettiği değerlendirilen 4 zanlı da Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekiplerine teslim edilerek sınır dışı edildi.