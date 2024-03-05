Bingöl'de PKK/KCK'ya ait patlayıcı malzemeler ele geçirildi - Son Dakika
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Bingöl'de PKK/KCK'ya ait patlayıcı malzemeler ele geçirildi

Bingöl\'de PKK/KCK\'ya ait patlayıcı malzemeler ele geçirildi

Bingöl'ün Genç ilçesinde yapılan operasyonda terör örgütü PKK/KCK'ya ait roketatar ve el yapımı patlayıcılarda kullanılmak üzere hazırlanmış pil blokları ele geçirildi. Operasyon sonucunda sığınaklar kullanılamaz hale getirildi ve ele geçirilen malzemeler imha edildi.

05.03.2024 19:21  Güncelleme: 19:24
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Bingöl'ün Genç ilçesinde terör örgütü PKK/KCK'ya ait roketatar ve el yapımı patlayıcılarda kullanılmak için hazırlanmış pil blokları ele geçirildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, yaptıkları istihbari çalışmalar neticesinde terör örgütü PKK/KCK mensuplarını etkisiz hale getirmek, muhtemel sığınak, barınaklarını tespit ve imha etmek amacıyla ilçeye bağlı Yeniyazı ve Sağgöze kırsalında operasyon düzenledi.

Ekiplerce 2 sığınakta yapılan aramada roketatar, el yapımı patlayıcılarda kullanılmak üzere hazırlanmış pil blokları ve muhtelif yaşam malzemesi ele geçirildi.

Ele geçirilen malzemeler operasyon bölgesinde imha edildi, sığınaklar kullanılmaz hale getirildi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Bingöl'de PKK/KCK'ya ait patlayıcı malzemeler ele geçirildi - Son Dakika

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