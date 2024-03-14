Bingöl\'de PKK/KCK\'ya ait sığınakta patlayıcı malzemeler ele geçirildi

Bingöl'ün Genç ilçesinde bulunan terör örgütü PKK/KCK'ya ait sığınakta, el yapımı patlayıcılarda kullanılmak üzere hazırlanmış pil blokları ve yaşam malzemeleri ele geçirildi.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, terör örgütü PKK/KCK mensuplarını etkisiz hale getirmek, muhtemel sığınak, barınaklarını tespit ve imha etmek amacıyla ilçeye bağlı Sağgöze kırsalında operasyon düzenledi.
Ekiplerce bulunan sığınakta yapılan aramada, el yapımı patlayıcılarda kullanılmak üzere hazırlanmış pil blokları, 3 kilogram amonyum nitrat, 9 tüp, akü, 25 metre elektrik kablosu ve muhtelif yaşam malzemesi ele geçirildi.
Malzemeler operasyon bölgesinde imha edildi, sığınak kullanılmaz hale getirildi.
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