Bingöl'de Trafik Kazası: 1 Ölü, 1 Yaralı - Son Dakika
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Bingöl'de Trafik Kazası: 1 Ölü, 1 Yaralı

Bingöl\'de Trafik Kazası: 1 Ölü, 1 Yaralı
15.06.2026 00:28
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Bingöl Yedisu'da otomobilin dere yatağına devrildiği kazada 1 kişi yaşamını yitirdi, 1 kişi yaralandı.

Bingöl'ün Yedisu ilçesinde otomobilin dere yatağına devrilmesi sonucu 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

Sürücüsünün kimliği henüz öğrenilemeyen 34 HT 1539 plakalı otomobil, Yedisu-Karlıova kara yolunun Elmalı köyü mevkisinde kontrolden çıkarak dere yatağına devrildi.

İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık, AFAD ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin çalışmasıyla araçtan çıkarılan Ö.K'nin hayatını kaybettiği belirlendi, yaralanan 1 kişi de Karlıova Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Ö.K'nin cenazesi, aynı hastanenin morguna götürüldü.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Bingöl'de Trafik Kazası: 1 Ölü, 1 Yaralı - Son Dakika

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