Bingöl\'de Trafik Kazası: 2 Yaralı

Bingöl'de iki hafif ticari aracın çarpışması sonucu 2 kişinin yaralandığı kaza, seyir halindeki bir otomobilin kamerasınca kaydedildi.

Bingöl- Muş Bulvarı'nın İl Özel İdaresi mevkisinde bulunan trafik ışıklarında, sürücülerinin kimlikleri ve plakaları henüz öğrenilemeyen iki hafif ticari araç çarpıştı.

Kazada 2 kişi yaralandı.

İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Yaralılar Bingöl Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Öte yandan, kaza anı seyir halindeki bir otomobilin kamerasınca kaydedildi.