Bingöl'de iki hafif ticari aracın çarpışması sonucu 2 kişinin yaralandığı kaza, seyir halindeki bir otomobilin kamerasınca kaydedildi.
Bingöl- Muş Bulvarı'nın İl Özel İdaresi mevkisinde bulunan trafik ışıklarında, sürücülerinin kimlikleri ve plakaları henüz öğrenilemeyen iki hafif ticari araç çarpıştı.
Kazada 2 kişi yaralandı.
İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Yaralılar Bingöl Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Öte yandan, kaza anı seyir halindeki bir otomobilin kamerasınca kaydedildi.
Son Dakika › Güncel › Bingöl'de Trafik Kazası: 2 Yaralı - Son Dakika
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