Bingöl'de Trafik Kazası: 3 Yaralı
Bingöl-Muş Bulvarı'nda gerçekleşen kazada 3 kişi yaralandı, yardım ekipleri sevk edildi.
Bingöl'de meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.
Bingöl- Muş Bulvarı Gündoğdu Kavşağı mevkisinde sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 12 ACD 351 plakalı otomobil ile sürücüsünün ismi ve plakası öğrenilemeyen otomobil çarpıştı.
Kazada, 3 kişi yaralandı.
İhbar üzerine bölgeye UMKE, 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Yaralılar, ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.
Kaynak: AA
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