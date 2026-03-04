Bingöl\'de Trafik Kazası: 4 Yaralı

Bingöl'de iki otomobilin çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı.
M.K. (21) idaresindeki 34 GJN 392 plakalı otomobil ile M.K. (20) yönetimindeki 07 AVP 379 plakalı otomobil, Yenişehir Mahallesi İstiklal Marşı Caddesi'nde çarpıştı.
Kazada sürücüler ile araçlardaki 2 kişi yaralandı.
İhbar üzerine bölgeye UMKE, 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Yaralılar, ambulanslarla Bingöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
