Bingöl'de düzenlenen operasyonda 7 kilo 683 gram esrar ele geçirildi.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri uyuşturucu madde imal ve ticaretinin önlenmesine yönelik çalışmalarını sürdürüyor.
Bu kapsamda düzenlenen operasyonda, 7 kilo 548 gram toz esrar, 135 gram kubar esrar, 2 ruhsatsız tabanca ve 52 fişek ele geçirildi.
Son Dakika › Güncel › Bingöl'de Uyuşturucu Operasyonu - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?