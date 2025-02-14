Bingöl\'de Uyuşturucu Operasyonu: 24 Kilo Skunk Ele Geçirildi

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BİNGÖL'de, polis ekipleri tarafından düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 24 kilo 900 gram skunk ele geçirildi, 2 şüpheli tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından, uyuşturucu kullanımı ve ticaretini önlemeye yönelik yürütülen çalışmalarda, belirlenen bir adrese operasyon düzenlendi. Operasyonda 2 şüpheli gözaltına alınırken, aramalarda 24 kilo 900 gram skunk ve 103 gram esrar ele geçirildi. Şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Haber: Aziz ÖNAL/BİNGÖL, Kamera: BİNGÖL,