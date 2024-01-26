Bingöl\'de Yoğun Kar Yağışı Nedeniyle Kara Yolları Kapatıldı

Bingöl'de yoğun kar yağışı ve tipi nedeniyle Elazığ, Erzurum, Diyarbakır ve Muş kara yolları zincir takmayan tır, kamyon, otobüs, minibüs, taksi ve benzeri ticari araçların geçişine kapatıldığı bildirildi.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, kent genelinde yoğun kar yağışının etkili olduğu belirtildi.

Açıklamada, bu nedenle Elazığ, Erzurum, Diyarbakır ve Muş kara yollarının zincir takmayan kamyon, otobüs, minibüs, taksi ve benzeri ticari araçların geçişine kapatıldığı ifade edildi.