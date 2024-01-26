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Bingöl'de Yoğun Kar Yağışı Nedeniyle Kara Yolları Kapatıldı - Son Dakika
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Bingöl'de Yoğun Kar Yağışı Nedeniyle Kara Yolları Kapatıldı

Bingöl'de yoğun kar yağışı ve tipi nedeniyle Elazığ, Erzurum, Diyarbakır ve Muş kara yolları zincir takmayan tır, kamyon, otobüs, minibüs, taksi ve benzeri ticari araçların geçişine kapatıldığı bildirildi. Bingöl İl Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, kent genelinde yoğun kar yağışının etkili olduğu belirtildi ve bu nedenle söz konusu kara yollarının zincir takmayan araçların geçişine kapatıldığı ifade edildi.

Bingöl\'de Yoğun Kar Yağışı Nedeniyle Kara Yolları Kapatıldı
26.01.2024 - 19:31,
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Bingöl'de yoğun kar yağışı ve tipi nedeniyle Elazığ, Erzurum, Diyarbakır ve Muş kara yolları zincir takmayan tır, kamyon, otobüs, minibüs, taksi ve benzeri ticari araçların geçişine kapatıldığı bildirildi.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, kent genelinde yoğun kar yağışının etkili olduğu belirtildi.

Açıklamada, bu nedenle Elazığ, Erzurum, Diyarbakır ve Muş kara yollarının zincir takmayan kamyon, otobüs, minibüs, taksi ve benzeri ticari araçların geçişine kapatıldığı ifade edildi.

Kaynak: AA
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