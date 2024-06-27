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Bingöl'deki orman yangını büyümeden söndürüldü

BİNGÖL - Bingöl'ün Genç ilçesinde çıkan orman yangını ekiplerin müdahalesiyle büyümeden söndürüldü.

Alınan bilgilere göre yangın, Genç ilçesi Yeniyazı köyündeki ormanlık alanda çıktı. Sabah erken saatlerde dumanların yükseldiğini gören çevre sakinleri, durumu Orman İşletme İl Müdürlüğü ekiplerine bildirdi. Genç Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ve jandarmanın da desteğiyle yangın büyümeden söndürüldü.

Bölgede etkili olan kuvvetli rüzgar nedeniyle yangın güçlükle söndürüldü.