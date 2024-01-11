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Bingöl Emniyet Müdürü Şükrü Orhan, Yılın Kareleri oylamasına katıldı - Son Dakika
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Bingöl Emniyet Müdürü Şükrü Orhan, Yılın Kareleri oylamasına katıldı

Bingöl Emniyet Müdürü Şükrü Orhan, Anadolu Ajansının (AA) gözünden 2023'e damga vuran olaylara ait fotoğrafların yer aldığı 'Yılın Kareleri' oylamasına katıldı. Orhan, 5 kategoride oylamaya sunulan 147 fotoğrafı inceledi ve seçimlerini yaptı. Haber ve görsel uyumunu gören Orhan, özellikle Deprem ve Gazze kategorilerindeki fotoğrafların duygusal etkisini vurguladı.

Bingöl Emniyet Müdürü Şükrü Orhan, Yılın Kareleri oylamasına katıldı
11.01.2024 - 12:30,
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Bingöl Emniyet Müdürü Şükrü Orhan, Anadolu Ajansının (AA) gözünden 2023'e damga vuran olaylara ait fotoğrafların yer aldığı "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı.

Orhan, makamında, AA muhabirleri ile foto muhabirlerinin yurt içi ve dışında çektiği, 5 kategoride oylamaya sunulan 147 fotoğrafı inceledi.

"Haber" kategorisinde Ali Atmaca'nın "İstikbal göklerde", "Çevre-Yaşam"da Esra Hacioğlu Karakaya'nın "Göz bebeğimsin", "Spor"da Dursun Aydemir'in "Dünyanın sultanları" adlı fotoğraflarına oy veren Orhan, bu yıla özel eklenen " Deprem: Umut" kategorisinde Rıdvan Korkulutaş'ın "İftar", " Gazze: Kanıt"ta ise Abed Zagout'un "Çaresizlik" karelerini seçti.

İl Emniyet Müdürü Orhan, fotoğrafların güzel olduğunu söyledi.

Haber ve görsel uyumunu gördüğünü ifade eden Orhan, şunları kaydetti:

"Deprem ve Gazze'de insanların umut ve çaresizliğini fotoğrafçının gözünden görerek o anları yaşadık. Onlar beni çok duygulandırdı. Özellikle Gazze'de çekilen o fotoğraf, konuşurken boğazım düğümlendi. O anı içinde hissediyorsun, bir baba olarak. Çocuğunu kucağına alan babanın acısını yaşadım. Deprem sonrasında da yeniden ayağa kalkma, birlikte olma, yeni bir umudun var oluşu güzel bir şekilde görüntülenmiş. Spor kategorisindeki fotoğrafta da o tarifsiz mutluluğu yaşadık."

Kaynak: AA
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Bingöl, Deprem, Gazze, Umut, Kültür Sanat, Spor, Güncel, Son Dakika

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