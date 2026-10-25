Bingöl Karlıova\'da otomobil ve motosiklet çarpıştı, 3 yaralıdan biri hayati tehlikede

BİNGÖL'ün Karlıova ilçesinde otomobil ile motosikletin çarpıştığı kazada 3 kişi yaralandı. Yaralılardan motosiklet sürücüsü Y.N.'nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Kaza, akşam saatlerinde Bingöl-Erzurum kara yolunun Karlıova ilçesine bağlı Toklular köyü mevkisinde meydana geldi. Y.N. yönetimindeki 12 ACL 553 plakalı motosiklet ile M.B. yönetimindeki 60 EC 482 plakalı otomobil çarpıştı. Kazada motosiklet sürücüsü Y.N., otomobil sürücüsü M.B. ve otomobilde bulunan N.K. yaralandı. Yaralılardan M.B. ile N.K., Karlıova Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Motosiklet sürücüsü Y.N. ise ilk müdahalesinin ardından Bingöl'e sevk edildi. Y.N.'nin hayati tehlikesinin bulunduğu belirtildi.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.