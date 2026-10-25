Bingöl Karlıova'da otomobil ve motosiklet çarpıştı, 3 yaralıdan biri hayati tehlikede - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Son Dakika Uygulamayı yükle! YÜKLE

Bingöl Karlıova'da otomobil ve motosiklet çarpıştı, 3 yaralıdan biri hayati tehlikede

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Bingöl Karlıova\'da otomobil ve motosiklet çarpıştı, 3 yaralıdan biri hayati tehlikede
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bingöl'ün Karlıova ilçesinde akşam saatlerinde otomobil ile motosikletin çarpıştığı kazada 3 kişi yaralandı. Bingöl'e sevk edilen motosiklet sürücüsünün hayati tehlikesi bulunduğu belirtilirken otomobil sürücüsü ve otomobildeki bir kişi Karlıova Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

BİNGÖL'ün Karlıova ilçesinde otomobil ile motosikletin çarpıştığı kazada 3 kişi yaralandı. Yaralılardan motosiklet sürücüsü Y.N.'nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Kaza, akşam saatlerinde Bingöl-Erzurum kara yolunun Karlıova ilçesine bağlı Toklular köyü mevkisinde meydana geldi. Y.N. yönetimindeki 12 ACL 553 plakalı motosiklet ile M.B. yönetimindeki 60 EC 482 plakalı otomobil çarpıştı. Kazada motosiklet sürücüsü Y.N., otomobil sürücüsü M.B. ve otomobilde bulunan N.K. yaralandı. Yaralılardan M.B. ile N.K., Karlıova Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Motosiklet sürücüsü Y.N. ise ilk müdahalesinin ardından Bingöl'e sevk edildi. Y.N.'nin hayati tehlikesinin bulunduğu belirtildi.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: DHA
Devlet HastanesiMotosikletKarlıovaBingölGüncelSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Artvinli emekli tedavi için iki arabasını sattı: Her ay ilaca 5-6 bin lira veriyor Artvinli emekli tedavi için iki arabasını sattı: Her ay ilaca 5-6 bin lira veriyor
Oyuncu Engin Altan Düzyatan’ın babası Mevlan Düzyatan için Karşıyaka’da cenaze töreni düzenlendi Oyuncu Engin Altan Düzyatan'ın babası Mevlan Düzyatan için Karşıyaka'da cenaze töreni düzenlendi
Jose Mourinho’dan Barcelona maçı öncesi Arda Güler kararı Jose Mourinho'dan Barcelona maçı öncesi Arda Güler kararı
Saadet Partisi liderinden hükümete beklenmedik teşekkür Saadet Partisi liderinden hükümete beklenmedik teşekkür
İznik Gölü ve Uludağ manzaralı köy İstanbul ve Ankaralıların radarında İznik Gölü ve Uludağ manzaralı köy İstanbul ve Ankaralıların radarında
İstanbul Barosu’nun yeni başkanı Ümit Kocasakal oldu İstanbul Barosu’nun yeni başkanı Ümit Kocasakal oldu
21:50
Meloni’nin parmağındaki yüzüğün fiyatı İtalya’da tartışma yarattı
Meloni'nin parmağındaki yüzüğün fiyatı İtalya'da tartışma yarattı
21:47
Eski Fenerbahçeli Szymanski, Rennes formasıyla yeniden doğdu
Eski Fenerbahçeli Szymanski, Rennes formasıyla yeniden doğdu
21:29
Bilet bulamayan Bursaspor taraftarı maçı stadın çevresindeki evlerde takip etti
Bilet bulamayan Bursaspor taraftarı maçı stadın çevresindeki evlerde takip etti
21:07
Iheanacho yine golünü attı, Bursaspor lider oldu
Iheanacho yine golünü attı, Bursaspor lider oldu
20:16
Mide bulandıran iddia Mustafa Sarıgül sessizliğini bozdu
Mide bulandıran iddia! Mustafa Sarıgül sessizliğini bozdu
19:15
Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Oktay Saral’ın görevden alındığı iddia edildi
Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Oktay Saral'ın görevden alındığı iddia edildi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 25.10.2026 22:07:45. #.0.3#
SON DAKİKA: Bingöl Karlıova'da otomobil ve motosiklet çarpıştı, 3 yaralıdan biri hayati tehlikede - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei