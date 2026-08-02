Bingöl katliamı gazisi Denizlili Erdal Özdemir son yolculuğuna uğurlandı

(ANKARA) - Bingöl'de 1993'te 33 askerin şehit düştüğü saldırı sırasında yaralanarak gazi olan, er şehit yakınları ve gazilerin eşit özlük hakları talebiyle Ankara Güvenpark'ta sürdürdüğü eylem sırasında rahatsızlanmasının ardından hayatını kaybeden Gazi Erdal Özdemir, memleketi Denizli'de son yolculuğuna uğurlandı.

Özdemir için Pamukkale ilçesinin Karakova Mahallesi Camisi'nde cenaze töreni düzenlendi. Özdemir'in yakınları burada taziyeleri kabul etti.

Gazi Erdal Özdemir'in cenazesi, öğle namazının müteakip kılınan cenaze namazının ardından mahalle mezarlığında toprağa verildi.

Cenaze namazına, Özdemir'in yakınlarının yanı sıra İYİ Parti Denizli Milletvekili Yasin Öztürk, Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Bülent Nuri Çavuşoğlu, Özdemir'in silah arkadaşları ve hemşehrileri katıldı.

20 GÜNDÜR GÜVENPARK'TA EYLEMDEYDİ

Er Şehit ve Er Gaziler Platformu üyelerinin, 20 gündür Güvenpark'ta eşit özlük haklarına ilişkin taleplerinin karşılanması amacıyla yaptıkları eyleme katılan er gazi Erdal Özdemir, rahatsızlanmasının ardından dün memleketine götürülürken yolda hayatını kaybetmişti.