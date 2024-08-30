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Bingöl'ün Karlıova ilçesinde bir apartmanın bahçesinde çıkan yangın söndürüldü.

Kanitaht Mahallesi'ndeki bir apartmanın bahçesinde nalbur dükkanına ait plastik boruların bulunduğu alanda henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye Karlıova Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin müdahalesi sonucu yangın binaya sıçramadan söndürüldü.