Bingöl'ün Karlıova ilçesinde sahipsiz köpeğin saldırısı sonucu çocuk yaralandı - Son Dakika
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Bingöl'ün Karlıova ilçesinde sahipsiz köpeğin saldırısı sonucu çocuk yaralandı

Bingöl'ün Karlıova ilçesinde, Turgut Özal Mahallesi'nde oynayan 8 yaşındaki Miraç Aksoy'a sahipsiz köpek saldırdı. Aksoy, kalçasından ve bacağından yaralanırken, çevredekilerin müdahalesiyle köpek uzaklaştırıldı. Aksoy, hastanede tedavi edildikten sonra taburcu edildi. Aksoy'un amcası, sahipsiz köpek sorununa bir çözüm bulunmasını istediklerini belirtti.

17.07.2024 15:41
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Bingöl'ün Karlıova ilçesinde, sahipsiz köpeğin saldırısı sonucu 8 yaşındaki çocuk yaralandı.

Turgut Özal Mahallesi Çavreşi Caddesi'ndeki evlerinin önünde oynayan Miraç Aksoy'a sahipsiz köpek saldırdı.

Aksoy, kalçasından ve bacağından yaralanırken, durumu fark eden çevredekiler köpeği uzaklaştırdı.

Karlıova Devlet Hastanesi'ne götürülen Aksoy, tedavisinin ardından taburcu edildi.

Aksoy, sokakta oynadığı sırada köpeğin saldırısına uğradığını belirterek, "Arkadaşlarımın bağırmasıyla köpek korkup kaçtı. Sonra beni hastaneye götürdüler." dedi.

Aksoy'un amcası Ramazan Aksoy da sahipsiz köpek sorununa bir çözüm bulunmasını istediklerini ifade etti.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Bingöl'ün Karlıova ilçesinde sahipsiz köpeğin saldırısı sonucu çocuk yaralandı - Son Dakika

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