Bingöl Valisi, Birleşmiş Milletler IFAD Ülke Direktörü ile görüştü

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Birleşmiş Milletler Uluslararası Tarımsal Kalkınma Fonu (IFAD) Ülke Direktörü Liam Chicca, Bingöl Valisi Ahmet Hamdi Usta'yı ziyaret etti.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Chicca, Bingöl Valiliğine ziyarette bulunarak Vali Usta ile görüştü.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Vali Usta, Chicca ve gelen heyetle daha önce sonuçlanan Murat Nehri Havzası Projesinin kente olan katkılarının değerlendirdiğini belirterek, "Yeni uygulamaya girecek olan Fırat Nehri Havzası Rehabilitasyon Projesine dair değerlendirme ve görüşlerimi heyetimizle paylaştım. Bingöl için verimli, gelecek vadeden bir görüşme oldu." ifadelerini kullandı.

Ziyarette, Orman Genel Müdürlüğü Ağaçlandırma Dairesi Başkanı Mutlu Turan, Orman Bölge Müdürü Muhammed Salih Çetiner de yer aldı.