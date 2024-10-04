Bingöl Yamaç Barajı'nda İmalatlar Devam Ediyor - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Bingöl Yamaç Barajı'nda İmalatlar Devam Ediyor

Bingöl Yamaç Barajı'nda gövde dolgu imalatı yüzde 25 fiziki gerçekleşme ile sürüyor.

04.10.2024 23:52
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bingöl Yamaç Barajı'nda çalışmalar sürüyor

BİNGÖL - Bingöl Yamaç Barajında, gövde dolgusu imalatının devam ettiği ve yüzde 25 fiziki gerçekleşme oranına ulaşıldığı bildirildi.

Tarım ve Orman Bakanlığı Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü, tarımda modern sulamayı yaygınlaştırmak, toplulaştırma çalışmalarıyla tarım arazilerinden en yüksek faydayı sağlamak, musluklara sağlıklı ve içilebilir su ulaştırmak ve yerleşim yerleri ile tarım arazilerini taşkın risklerine karşı korumak için tüm gücüyle çalışırken, sürdürülebilir su yönetimi anlayışıyla da suyun her damlasına sahip çıkıyor. Bu çerçevede Bingöl Yamaç Barajında çalışmalar aralıksız devam ederek yüzde 25 fiziki gerçekleşme oranına ulaşıldı.

DSİ Genel Müdürü Mehmet Akif Balta, projede çalışmaların devam ettiğini söyledi. Yamaç Barajında şu anda gövde dolgusu imalatının devam ettiğini vurgulayan DSİ Genel Müdürü Mehmet Akif Balta, "Baraj inşaatında dolusavak, dipsavak ve memba batardosu imalatlarını tamamladık gövde dolgusunda çalışmalar devam ediyor" dedi.

Bingöllü üreticilere yılda 77 milyon lira ek gelir 9 bin 750 dekar araziye can suyu verecek Yamaç Barajının bölge tarımı için büyük önem taşıdığını belirten Balta, "Baraj sayesinde modern sulama ile tanışacak 9 bin 750 dekar arazide sulama maliyetleri düşecek, verim artacak. Sulu tarıma geçilmesiyle birlikte çiftçimiz farklı ürünler ekip, dikebilecek. Kazançları artacak. Bingöllü üreticiler, 2024 yılı rakamlarıyla yılda 77 milyon lira daha fazla kazanacak" diye konuştu.

3 milyon 200 bin metreküp su depolayacak temelden yüksekliği 41 metre olarak projelendirilen Yamaç Barajının gövdesi kil çekirdekli kum çakıl dolgu tipinde projelendirildi. 3 milyon 200 bin metreküp depolama hacmine sahip olacak baraj, 9 bin750 dekar araziye can suyu verecek.

Kaynak: İHA

Enerji, Güncel, Bingöl, Çevre, Tarım, Son Dakika

Son Dakika Güncel Bingöl Yamaç Barajı'nda İmalatlar Devam Ediyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

21:57 ABD Başkanı Biden: İsrail, İran’ın petrol sahalarını vurmamalı ABD Başkanı Biden: İsrail, İran'ın petrol sahalarını vurmamalı
20:54 FETÖ ile mücadelenin baş kahramanı Mahmut Çorumlu’nun görevi değişti FETÖ ile mücadelenin baş kahramanı Mahmut Çorumlu'nun görevi değişti
20:12 Anne, surlardaki vahşete tanık olmuş Kızının kesilen başının önünde çaresizce feryat etti Anne, surlardaki vahşete tanık olmuş! Kızının kesilen başının önünde çaresizce feryat etti
19:29 İki kadının kafasını kesip intihar eden şahıs, vahşeti önceden defterine çizmiş İki kadının kafasını kesip intihar eden şahıs, vahşeti önceden defterine çizmiş
17:26 Bosna Hersek’te sel felaketi: 18 kişi hayatını kaybetti Bosna Hersek'te sel felaketi: 18 kişi hayatını kaybetti
11:39 İstanbul’un göbeğinde genç kadına tecavüz etmeye kalkıştılar İstanbul'un göbeğinde genç kadına tecavüz etmeye kalkıştılar
10:50 İran’ın Dini Lideri Ayetullah Ali Hamaney, Hizbullah lideri Hasan Nasrallah’a İsrail saldırısından önce Lübnan’ı terk etmesi için uyarıda bulundu İran'ın Dini Lideri Ayetullah Ali Hamaney, Hizbullah lideri Hasan Nasrallah'a İsrail saldırısından önce Lübnan'ı terk etmesi için uyarıda bulundu
10:38 Reyting için yapılana bakın Öpüşen kızına annesinin mezar toprağını yedirdi Reyting için yapılana bakın! Öpüşen kızına annesinin mezar toprağını yedirdi
10:31 Jose Mourinho’dan maç sonu olay açıklamalar: Bana işimi öğretiyorlar Jose Mourinho'dan maç sonu olay açıklamalar: Bana işimi öğretiyorlar
10:30 Eminem, dede olacağını yeni şarkısı ile duyurdu Eminem, dede olacağını yeni şarkısı ile duyurdu
10:16 Altının gram fiyatı yükseldi: 2.932 lira Altının gram fiyatı yükseldi: 2.932 lira
10:10 Gülben Ergen’den Serenay Sarıkaya’ya Narin Güran tepkisi Gülben Ergen'den Serenay Sarıkaya'ya Narin Güran tepkisi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 5.10.2024 01:11:18. #1.12#
SON DAKİKA: Bingöl Yamaç Barajı'nda İmalatlar Devam Ediyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement