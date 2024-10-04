Bingöl Yamaç Barajı'nda İmalatlar Devam Ediyor

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Bingöl Yamaç Barajı'nda çalışmalar sürüyor

BİNGÖL - Bingöl Yamaç Barajında, gövde dolgusu imalatının devam ettiği ve yüzde 25 fiziki gerçekleşme oranına ulaşıldığı bildirildi.

Tarım ve Orman Bakanlığı Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü, tarımda modern sulamayı yaygınlaştırmak, toplulaştırma çalışmalarıyla tarım arazilerinden en yüksek faydayı sağlamak, musluklara sağlıklı ve içilebilir su ulaştırmak ve yerleşim yerleri ile tarım arazilerini taşkın risklerine karşı korumak için tüm gücüyle çalışırken, sürdürülebilir su yönetimi anlayışıyla da suyun her damlasına sahip çıkıyor. Bu çerçevede Bingöl Yamaç Barajında çalışmalar aralıksız devam ederek yüzde 25 fiziki gerçekleşme oranına ulaşıldı.

DSİ Genel Müdürü Mehmet Akif Balta, projede çalışmaların devam ettiğini söyledi. Yamaç Barajında şu anda gövde dolgusu imalatının devam ettiğini vurgulayan DSİ Genel Müdürü Mehmet Akif Balta, "Baraj inşaatında dolusavak, dipsavak ve memba batardosu imalatlarını tamamladık gövde dolgusunda çalışmalar devam ediyor" dedi.

Bingöllü üreticilere yılda 77 milyon lira ek gelir 9 bin 750 dekar araziye can suyu verecek Yamaç Barajının bölge tarımı için büyük önem taşıdığını belirten Balta, "Baraj sayesinde modern sulama ile tanışacak 9 bin 750 dekar arazide sulama maliyetleri düşecek, verim artacak. Sulu tarıma geçilmesiyle birlikte çiftçimiz farklı ürünler ekip, dikebilecek. Kazançları artacak. Bingöllü üreticiler, 2024 yılı rakamlarıyla yılda 77 milyon lira daha fazla kazanacak" diye konuştu.

3 milyon 200 bin metreküp su depolayacak temelden yüksekliği 41 metre olarak projelendirilen Yamaç Barajının gövdesi kil çekirdekli kum çakıl dolgu tipinde projelendirildi. 3 milyon 200 bin metreküp depolama hacmine sahip olacak baraj, 9 bin750 dekar araziye can suyu verecek.