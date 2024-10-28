Bingöllü şehit torununun İstiklal Marşı hassasiyeti - Son Dakika
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Bingöllü şehit torununun İstiklal Marşı hassasiyeti

Bingöllü şehit torununun İstiklal Marşı hassasiyeti

Bingöl'de 9 yaşındaki Yiğit Eymen Kera'nın ekmek aldıktan sonra eve dönerken bir okulda okunan İstiklal Marşı'nı duyunca yolda tek başına saygı duruşunda beklemesi cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

28.10.2024 12:49
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Bingöl'de 9 yaşındaki Yiğit Eymen Kera'nın ekmek aldıktan sonra eve dönerken bir okulda okunan İstiklal Marşı'nı duyunca yolda tek başına saygı duruşunda beklemesi cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

Şehit Er Özkan Dumlu İlkokulu 3. sınıf öğrencisi Kera, okuldan sonra Saray Mahallesi'ndeki evine döndü.

Bir süre sonra ekmek almak için dışarı çıkan Kera, ekmek aldıktan sonra eve dönerken geçtiği güzergahta bulunan Vali Kurtuluş Şişmantürk Ortaokulu'nda İstiklal Marşı'nın okunduğunu duydu.

Kera, elindeki ekmek poşetiyle bulunduğu yerde tek başına saygı duruşunda bekledi.

O anlar bölgede bulunan polis ekiplerince cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

Görüntüleri izleyen İl Emniyet Müdürü Şükrü Orhan, Kera ailesini evlerinde ziyaret etti.

Aileyi böyle duyarlı bir evlat yetiştirdikleri için tebrik eden Orhan, Yiğit Eymen'e bilgisayar hediye etti.

Orhan, burada gazetecilere, görüntüleri izlediğinde gururlandığını söyledi.

Yiğit Eymen ve ailesiyle hemen tanışmak istediğini anlatan Orhan, şöyle konuştu:

"İstiklal Marşı okunurken Yiğit'in yanından geçen insanlar da vardı. Milli ve manevi değerlerinin bu kadar farkında ve buna karşı bir davranış geliştirmiş kardeşimizi görünce göğsümüz kabardı. Hemen ona sarılmak, ailesini de tebrik etmek istedik. Böyle bir bilinçle ve terbiye ile yetiştirilen evladımız geleceğimizi emanet edeceğimiz o güzel gençlerden. Maşallah diyoruz, Allah nazarlardan saklasın. İnşallah karakteri bu şekilde devam etsin. Büyüdüğünde de kendisi gibi milli ve manevi değerlerinin bilincinde terbiyeli, ahlaklı, güzel nesiller yetiştirsin bize. Derler ya 'Asım'ın Nesli'.

Yiğit Eymen Kera da "Ekmeğimi almış gidiyordum. Okulda İstiklal Marşı'nın okunduğunu duyunca yolda bekledim ve İstiklal Marşı'nı okudum." ifadelerini kullandı.

Anne Hasret Kera da Eymen Kera'nın dedesi Nihat ve dedesinin babası Yusuf Kebude'nin Çavuşlar köyünde 1993 yılında terör örgütü PKK tarafından gerçekleştirilen saldırıda şehit olduğunu belirterek, oğlunun şehit torunu olduğunu söyledi.

Kera, milli değerlere bağlı olan çocukları ile gurur duyduklarını belirtti.

Yiğit Eymen'e okulunda Türk bayrağı hediye edildi

İl Emniyet Müdürü Orhan, daha sonra Kera'yı makam aracıyla eğitim gördüğü Şehit Er Özkan Dumlu İlkokulu'na götürdü.

Sınıfında Kera'ya Türk bayrağı hediye eden Orhan, öğrencilerle birlikte Yiğit Eymen Kera'nın yolda saygı duruşunda bulunduğu görüntüleri izledi.

İl Milli Eğitim Müdürü Mustafa Özel de sınıfında Kera'yı tebrik etti.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Bingöllü şehit torununun İstiklal Marşı hassasiyeti - Son Dakika

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