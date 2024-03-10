Bir annenin yürek yakan anları: Hüngür hüngür ağlayarak kayıp oğlunun okuluna gitti - Son Dakika
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Bir annenin yürek yakan anları: Hüngür hüngür ağlayarak kayıp oğlunun okuluna gitti

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde oynamak için dışarıya çıkan ve bir daha haber alınamadığı için annesi hüngür hüngür ağlayan 15 yaşındaki Yusuf Macit isimli çocuk, gece geç saatlerde bulundu. Anne Şerife Macit, oğlunu bulmak için okuluna giderek sınıfları tek tek gezdi ve herkesin yüreğini yaktı. Yusuf'un bulunmasıyla herkes rahat bir nefes aldı.

10.03.2024 19:17  Güncelleme: 19:19
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Bir annenin yürek yakan anları: Hüngür hüngür ağlayarak kayıp oğlunun okuluna gitti

Yapılan arama çalışmaları sonucu Yusuf'un bulunmasıyla herkes rahat bir nefes aldı

HAKKARİ - Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde oynamak için dışarıya çıkan ve bir daha haber alınamadığı için annesi hüngür hüngür ağlayan 15 yaşındaki Yusuf Macit isimli çocuk, gece geç saatlerde bulundu.

İlçenin Esenyurt Mahallesi'nde ikamet eden Macit ailesinin 15 yaşındaki çocukları Yusuf Macit, oyun oynamak için dışarıya çıktıktan sonra bir daha dönmedi. Bunun üzerine polis ekiplerine ve mahalle sakinlerine haber verilerek arama çalışması başlatıldı. Anne Şerife Macit ise gece saatlerinde oğlunun okuluna giderek hüngür hüngür ağlayarak sınıfları tek tek gezmesi yürekleri yaktı.

Çok korktuğunu belirten anne Şerife Macit, "Oğlum öğlen saat 13.00 gibi 'dışarıda oynayacağım' diye çıktı. Üzerinde saatler geçince bende hemen polis ve mahalle sakinlerine haber verdim ve aramaya başladık. İnşallah kısa sürede oğlumu buluruz. Çok korkuyorum. Bulanlar bize haber versin" dedi.

Yoğun kar yağışına rağmen her yerde Yusuf'u aradıklarını belirten mahalle sakinlerinden Sezai Açıkel ise "Şerife ablamız bizleri aradı, çocuğunun saat 13.00'ten beri kayıp olduğunu ve ulaşamadığı söyledi. Polis ekiplerine haber verilmesi üzerine harekete geçtik. Mahalle mahalle, sokak sokak, ev ev arıyoruz. İnşallah kısa sürede Yusuf buluruz" ifadelerini kullandı.

Yapılan arama çalışmaları sonucu Yusuf Macit, devlet hastanesinde bulunmasıyla herkes rahat bir nefes aldı.

Kaynak: İHA

Yüksekova, Hakkari, Yaşam, Güncel, Son Dakika

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