Bir Zamanlar İstanbul 7 Şubat\'ta Başlıyor

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Cihangir Ceyhan ve Alina Boz'un başrollerini paylaştığı "Bir Zamanlar İstanbul" dizisi, 7 Şubat'ta TRT1 ekranlarında yayınlanmaya başlayacak.

TRT'den yapılan açıklamaya göre, beğeni toplayan dizinin ilk fragmanının ardından, ikinci fragmanı da sosyal medya hesaplarından yayınlandı. Dizi için İstanbul Riva Bozdağ Film Platolarında 1990'ların İstanbul'u inşa edildi.

Yönetmenliğini Metin Günay'ın üstlendiği dizi, iki üniversite öğrencisinin döneminde İstanbul'da yaşanan olaylara karşı verdiği mücadeleyi anlatıyor.

Dizinin oyuncu kadrosunda ayrıca Hüseyin Avni Danyal, Murat Daltaban, Deniz Celiloğlu, Kaan Taşaner, Şebnem Dönmez, Özge Özder, Didem Balçın, İpek Karapınar, Mirza Bahattin Doğan, Ümit Kantarcılar, Serdar Özer, Gurur Çiçekoğlu ve Nihal Koldaş yer alıyor.

"Bir Zamanlar İstanbul", 7 Şubat saat 20.00'da seyircilerin beğenisine sunulacak.